Presja płacowa nadal silna. Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wzrosło o 12,8 proc. r/r

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2024 r. wzrosło o 12,8 proc. r/r. Konsensus ekonomistów wynosił 10,9 proc. Mamy więc duże zaskoczenie w styczniowych danych. W stosunku do grudnia 2023 r. przeciętne wynagrodzenie spadło o 3,3 proc. – odczyt grudniowy zawsze jest wyższy, jest to efekt sezonowy m.in. ze względu na wypłaty premii na koniec roku. Czynnikiem, który miał wpływ na wzrost przeciętnego wynagrodzenia w styczniu, była z pewnością podwyżka płacy minimalnej. Efekt ten był jednak uwzględniony w prognozach. Mocny nominalny wzrost wynagrodzeń przy spadającej inflacji oznacza, że wynagrodzenia mocno wzrastają również realnie. Realna dynamika wynagrodzeń w styczniu wyniosła 8,9 proc. Niedługo może to przełożyć się na odbicie w konsumpcji. Jest to argument przeciwko obniżkom stóp procentowych.

Bartosz Wałecki, Analityk Michael / Ström Dom Maklerski