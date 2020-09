Prezes GPW: wkrótce będziemy największym parkietem na świecie, jeśli chodzi o branżę gier wideo

W tym lub w następnym roku wyprzedzimy giełdę w Tokio i będziemy największym parkietem na świecie, jeśli chodzi o branżę gier wideo – powiedział na Konferencji Giełd Trójmorza w Krakowie szef GPW Marek Dietl.

Podczas konferencji, w której udział wzięli prezydent RP Andrzej Duda oraz prezesi giełd naszego regionu, dyskutowano m.in. o tym, jak umiejętnie konkurować, mając relatywnie małą skalę działania.

Zdaniem prezesa warszawskiego parkietu, w wyścigu z dużymi graczami, trzeba znaleźć nisze rynkowe; dlatego Giełda Papierów Wartościowych postawiła na sektor gier wideo.

„Dzisiaj mamy ponad 40 firm notowanych na giełdzie, które są z sektora gier wideo. Dla porównania najwięcej spółek gamingowych na świecie ma giełda w Tokio – 44. Natomiast u nas w kolejce do wejścia na giełdę czeka 20 spółek, więc w tym lub w następnym roku będziemy największym parkietem na świecie, jeśli chodzi o gaming” – zauważył Dietl.

„To by się nie wydarzyło, gdyby nie nasi analitycy” – dodał.

Odnosząc się do współpracy giełd i krajów Trójmorza, prezes GPW ocenił, że jest ona konieczna dla rozwoju gospodarczego regionu.

„W tej chwili mamy ustawioną współpracę, infrastrukturę wschód-zachód, co wynika z uwarunkowań historycznych, teraz musimy się przestawić na współpracę północ-południe. Konferencja prezesów giełd Trójmorza służy właśnie zbudowaniu tej osi północ-południe w zakresie rynków kapitałowych” – zaznaczył Dietl.

Podczas panelu „Wyzwania rynków kapitałowych Trójmorza i znaczenie współpracy regionalnej” prezesi giełd naszego regionu zwracali uwagę, że w dobie konkurencji z wieloma wschodzącymi gospodarkami Azji kluczowa jest dyplomacja gospodarcza. Ich zdaniem wyzwaniem jest też fragmentaryzacja rynku, stąd inicjatywa, by integrować region. Za paradoks uznali natomiast fakt, że nasz region jest eksporterem kapitału.

Prezes giełdy w Lubljanie Aleš Ipavec zwrócił uwagę, że w Europie pojawiają się wciąż nowe regulacje, a dostosowywanie się do nich jest kosztowne. Przekonywał, że bez efektu skali, naprawdę ciężko jest przetrwać, dlatego jedyną możliwością jest wspólne działanie.

„Żeby pojawić się na radarach globalnych inwestorów, musimy współpracować (…), zachowywać się jako region, promować się jako region, zbudować markę Trójmorza, traktować to jako produkt. Nie chodzi o to, żeby budować coś wywrotowego, tylko żeby powstała marka na skalę globalną” – zaznaczył.

Uczestniczący w panelu przewodniczący Rady Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE), a także prezes giełdy w Pradze Petr Koblic podkreślił, że państwa regionu powinny w większym stopniu lobbować w Brukseli.

„Mamy bardzo silną reprezentację w Parlamencie Europejskim, myślę, że jest to ok. 1/3 europosłów, także wielu pracowników Komisji Europejskiej pochodzi z naszego regionu. Powinniśmy użyć tej +dźwigni+, by być bardziej widocznymi na mapie” – zaznaczył.

Również prezes giełdy w Bukareszcie Radu Hanga mówił, że wyzwania dla rynków kapitałowych wynikają m.in. ze skomplikowanego otoczenia prawnego. Dlatego jego zdaniem ważne jest zarówno posiadanie silnego głosu w Brukseli, jak również ścisła współpraca z lokalnymi politykami, regulatorami.

„Nawet jeśli chodzi o regulacje z Brukseli, to są one wdrażane przez lokalnych regulatorów. Dlatego kluczowa jest budowa silnego ekosystemu. Ważne jest to, co robimy tutaj, komunikujemy się, dzielimy najlepszymi praktykami” – podkreślił.

Podczas konferencji odbył się również panel „Czy zwiększanie świadomości ESG może podnieść konkurencyjność regionu?”, w którym wzięła udział członek zarządu GPW Izabela Olszewska.

Tradycyjna analiza finansowa pozwala określić kondycję finansową przedsiębiorstwa, natomiast analiza pod względem cech związanych z ESG pozwala na porównanie firm w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

„Katalizatorami rozwoju ESG są po pierwsze regulacje, ale też technologie, a także zmiany w środowisku inwestorskim. Przede wszystkim napływ na rynek nowych inwestorów z pokolenia millenialsów” – oceniła Olszewska.

Inicjatywa Trójmorza skupia 12 państw między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym (Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry). Partnerami strategicznymi Inicjatywy są USA i Niemcy.