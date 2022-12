Po dwóch z rzędu podwyżkach stóp procentowych o 75 pb. Rada Prezesów prawdopodobnie spowolni tempo zacieśnia i podejmie decyzję o ruchu o 50 pb. Naszym zdaniem niższe ceny energii i ostatni spadek inflacji skłaniają do takiej skali podwyżki. Nie można jednak całkowicie wykluczyć ruchu o 75 pb., szczególnie biorąc pod uwagę względną odporność gospodarczą strefy euro. Pewna jest tylko wysoka zmienność euro w tym tygodniu.

Uważamy, że niższa od oczekiwań inflacja w listopadzie może być dla części decydentów argumentem za powrotem do podwyżek o 50 pb. Wzrost cen konsumenckich zwolnił bardziej niż oczekiwano i w listopadzie osiągnął 10% po wcześniejszych rekordowych 10,6%. Miara bazowa, zapewne istotniejsza dla decydentów, pozostaje jednak na rekordowych 5%, co sugeruje, że presja cenowa po wykluczeniu najbardziej zmiennych komponentów jeszcze nie maleje.

Spadek cen ropy, częściowa normalizacja cen gazu i niedawne odbicie pary EUR/USD również mogą skłaniać decydentów do spowolnienia tempa podwyżek. Jednocześnie dane gospodarcze ze strefy euro kształtują się lepiej niż oczekiwano. Rynek pracy jest ciasny, na co wskazuje rekordowo niska stopa bezrobocia, zaś odczyt PKB w III kwartale w skali kwartału został zrewidowany w górę do +0,3% ze wstępnego odczytu +0,2%.

Bardziej aktualne wyprzedzające wskaźniki PMI również ostatnio przekroczyły oczekiwania, wskazując na jedynie delikatne skurczenie się gospodarki. Poprawiły się nawet wskaźniki zaufania, choć wciąż pozostają słabe – szczególnie te bazujące na ankietach wśród konsumentów.

Wykres 1: Wskaźniki PMI w strefie euro (2019 – 2022)

Źródło: Refinitiv Datastream Data: 12.12.2022

Jak na wieści z EBC może zareagować euro?

Biorąc pod uwagę mieszane argumenty i rozbieżną retorykę poszczególnych decydentów, uważamy, że czwartkowa decyzja raczej nie będzie jednogłośna. Naszym zdaniem niższe ceny energii i ostatni spadek inflacji przechylą szalę na korzyść podwyżki o 50 pb. Nie można jednak całkowicie wykluczyć ruchu o 75 pb., szczególnie biorąc pod uwagę względną odporność gospodarczą strefy euro.

Od czasu ostatniego posiedzenia część jastrzębi w Radzie Prezesów opowiadała się za kolejną dużą podwyżką o 75 pb. i można wysuwać argument, że ostatnie dane wspierają to stanowisko. Nawet w przypadku podwyżki o 50 pb. spodziewamy się, że dojdzie do kompromisu i będą jej towarzyszyły bardziej jastrzębie sygnały dotyczące przyszłości.

Biorąc pod uwagę, że rynek wycenia tylko ok. 55 pb. podwyżek w grudniu, typowo oczekiwalibyśmy, że ruch o 50 pb. będzie miał raczej ograniczony wpływ na euro. Zauważamy jednak, że skala ostatniego wzrostu kursu EUR/USD – który obecnie kształtuje się o ponad 10% wyżej w stosunku do lokalnych minimów z końcówki września – może stwarzać przestrzeń do realizacji zysków. Ruch o 75 pb. prawdopodobnie pozwoliłby parze EUR/USD na osiągnięcie nowych lokalnych maksimów.

QT i nowy outlook, czyli na co jeszcze warto zwrócić uwagę

Poza decyzją odnośnie do stóp procentowych, decydenci będą prawdopodobnie dyskutować na temat zacieśniania ilościowego (quantitative tightening; QT) i przedstawią informacje na ten temat. Oczekuje się, że proces ten, będący w ujęciu ogólnym przeciwieństwem luzowania ilościowego, które obniżyło rynkowe stopy procentowe, rozpocznie się w nadchodzących miesiącach. Uważamy, że podwyżka stóp o 50 pb. otwiera drogę do bardziej jastrzębiego oświadczenia dotyczącego QT; spodziewamy się rozpoczęcia tego procesu w I kwartale 2023 r. Nie jest jednak jasne, jak dużo informacji na ten temat poznamy w czwartek. Może to być częściowo zależne od skali ruchu, choć oczekuje się, że EBC przedstawi chociaż ogólny plan, w jaki sposób zamierza zredukować ogromny zasób posiadanych obligacji.

EBC opublikuje także nowe projekcje makroekonomiczne. Podejrzewamy, że wszelkie zmiany będą niewielkie. Prognoza inflacji na 2023 r. może zostać nieco podniesiona z 5,5%, zaś prognoza wzrostu obniżona bliżej 0% z oczekiwanych we wrześniu 0,9%. Dodatkowo po raz pierwszy poznamy projekcje na 2025 r. – one również prawdopodobnie przyciągną uwagę.

Wszelkie wzmianki o QT również mogą być istotne dla euro, podobnie jak zrewidowane prognozy i retoryka banku centralnego w kontekście dalszych działań. Niezależnie od decyzji dotyczącej stóp i komunikacji EBC, spodziewamy się zwiększonej zmienności euro w okolicach posiedzenia, szczególnie że odbędzie się ono tuż po środowym oświadczeniu FOMC.

Decyzja w sprawie polityki EBC zostanie ogłoszona w czwartek (15.12) o godz. 14:15, a konferencja prasowa rozpocznie się 30 minut później.

Autorzy: Roman Ziruk, Matthew Ryan, CFA – analitycy Ebury