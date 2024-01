Przedsiębiorcy zniecierpliwieni. Kiedy Rząd zajmie się składką zdrowotną?

Przedsiębiorcy nie mają wątpliwości, że priorytetem dla sektora MŚP jest szybki powrót do zryczałtowanej niskiej składki zdrowotnej. Wśród oczekiwań politycznych wobec nowej koalicji rządzących ten postulat jest absolutnie najistotniejszy, gdy mówimy o tematach, którymi zajmują się przedsiębiorcy. – Nie ma wątpliwości, że w minionych latach przedsiębiorcy mieli poczucie, że w najważniejszych tematach ich głos jest ignorowany. Sygnalizowaliśmy wielokrotnie, że nie można traktować firm jako niewyczerpalnych źródeł pieniędzy do realizacji postulatów socjalnych. Dzisiaj ponawiamy nasz apel: czas zmienić formułę składki zdrowotnej – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się ryczałtowo składka zdrowotna uzależniona jest od średniej krajowej. Ta rośnie z kwartału na kwartał, co jest efektem wzrostu płacy minimalnej. Wiadomo już, że ryczałtowcy będą musieli zapłacić o ponad 11 proc. więcej niż w ubiegłym roku. To wszystko efekt zmian, jakie wprowadził Nowy Ład, co prawda nowy rząd obiecał powrót do starych zasad wyliczania składki, jednak wciąż na ten temat jest cisza.

– Przedsiębiorcy oczekują jasnych i przejrzystych zasad opłacania składek zdrowotnych. Od momentu, gdy w życie wszedł Polski Ład, wiele firm, w tym jednoosobowych działalności gospodarczych płaci dużo większe składki. Znamy przypadki firm, które upadły, bo nie były w stanie płacić swoich zobowiązań. Powrót do zryczałtowanej, niskiej składki zdrowotnej traktujemy jako jeden z priorytetowych postulatów do nowego Rządu. Apelujemy do posłów i ministrów o konkretne deklaracje w tej sprawie – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

– Ogromna presja płacowa, opóźnione efekty wysokiej inflacji, zwiększające koszty prowadzenia biznesu oraz zwiększające ryzyka utrzymania przychodów – do tych czynników dochodzi zwiększone opodatkowanie mikro i małych przedsiębiorców nazwane przekornie składką zdrowotną. Mały biznes ugina się pod ciężarem danin nałożonych Polskim Ładem i czas już z tym skończyć. Mały biznes wymaga ochrony i zmniejszenia kosztu składki zdrowotnej poprzez powrót do zryczałtowanej wielkości przy utrzymaniu częściowego jej odliczenia – dodaje Michał Wojtas, skarbik Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. – Obecny stan to nic jak zwiększone opodatkowanie mikro i małego biznesu. Tak dłużej być już nie może, zatem apelujemy do Rządu o jak najszybsze wprowadzenie zmian, które efektywnie obejmą cały 2024 rok – dodaje Michał Wojtas.

Zmiany w składce zdrowotnej to jeden z priorytetów do nowego Rządu RP, który Północna Izba Gospodarcza zawarła w „Dziesiątce Izby” w której piszemy o priorytetach dla przedsiębiorców.