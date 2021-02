Przegląd wydarzeń tygodnia 22.02 – 26.02.2020

Wzrosty rentowności obligacji skarbowych USA wywołało zamieszanie na rynkach finansowych i poddało w wątpliwość trwałość hossy ryzykownych aktywów. Obawy wydają się jednak przesadzone i wkrótce powinny zaniknąć, a udane wprowadzenie szczepień w Europie i USA powinno wzbudzić większe zaufanie do cyklicznego ożywienia, zaś dodatkowy impuls fiskalny również zapewni wsparcie.

Przyszły tydzień: nastroje konsumentów i biznesu w USA, Powell z Fed, Ifo z Niemiec, Lagarde z EBC, rynek pracy z Wlk. Brytanii, PKB Polski, RBNZ

USA

W USA indeksy nastrojów konsumentów (wt, pt) i regionalne wskaźniki biznesu (pt) powinny wskazać na poprawiające się warunki gospodarcze. Dane o wnioskach o zasiłek (czw) będą obciążone szumem wynikającym z ataku mrozów w płd.-zach. stanach i do wyników należy podchodzić z rezerwą. W tygodniu nie zabraknie wystąpień przedstawicieli Fed, gdzie interesujące będą komentarze odnośnie inflacji i skoku rentowności obligacji. Główna uwaga będzie na przemówieniu prezesa Powella w Kongresie (wt, śr) w ramach prezentowanego co pół roku sprawozdania z prowadzonej polityki pieniężnej. Oczekujemy, że szef Fed pozostanie stanowczy w wykluczaniu wcześniejszego zakończenia QE, co powinno przyhamować wzrost rentowności i osłabić USD.

Strefa euro

W Europie najbardziej interesujący będzie niemiecki indeks Ifo (pon). Bazując na odczytach ZEW i Sentix można założyć, że wskaźnik oceny sytuacji bieżącej spadł w lutym, ale postęp programu szczepień i wizja złagodzenia restrykcji powinny doprowadzić do wzrostu subindeksu oczekiwań. Finalny odczyt inflacji z Eurolandu (wt) nie dostarczy żadnych nowych wartościowych informacji. Nieco uwagi przyciągną rewizji PKB z Niemiec (śr) i Francji (pt). W poniedziałek przemawia prezes EBC Lagarde, a w czwartek główny ekonomista banku Lane. Oczekujemy podkreślenia ryzyk stojących przed gospodarką, co implikuje utrzymanie gołębiego nastawienia. Lane może próbować werbalnie osłabić euro, ale nikogo już to nie zaskoczy.

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii przywrócenie restrykcji na początku roku wpłynie na wyraźny spadek zatrudnienia w styczniu (wt). Trzymiesięczna średnia stopy bezrobocia (za okres październik-grudzień) prawdopodobnie wzrośnie przy uwzględnieniu lockdownu 2.0. Mimo to nie liczymy, aby złe dane mogły zatrzymać rajd GBP/USD, gdzie wciąż główną siłą są oczekiwania na szybsze zakończenie restrykcji wraz z postępem programu szczepień.

Polska

W Polsce podaż pieniądza M3 (pon) i stopa bezrobocia (wt) najprawdopodobniej przejdą bez echa. Szacunek PKB a IV kw. (pt) będzie uzupełniony o składowe z główną uwagą na udziałach konsumpcji i inwestycji. Na EUR/PLN utrzymuje się konsolidacja 4,47-4,51 w oczekiwaniu na silniejsze zawiązanie kierunku na rynkach zewnętrznych. Pozytywnie należy oceniać względną odporność złotego na umocnienie dolara w ostatnich dniach, co sugeruje brak obecności krótkoterminowego kapitału spekulacyjnego zainteresowanego większą zmienności na rynku PLN. Ustawia to asymetrię ryzyk na korzyść aprecjacji, o ile pojawi się silniejszy zryw apetytu na ryzyko. Na razie jednak obowiązuje trend boczny.

Nowa Zelandia

W Nowej Zelandii tydzień przynosi posiedzenie RBNZ (śr), ale nie spodziewamy się zmian w polityce. Stan gospodarki pozwala na bardziej optymistyczny komunikat, ale jednocześnie bank nie chciałby wywołać silniejszej aprecjacji NZD. Stąd spodziewalibyśmy się podtrzymania gołębiego nastawienia i podkreślenia, że normalizacja polityki prędko nie nastąpi.

Konrad Białas

Dom Maklerski TMS Brokers S.A.