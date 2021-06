Przegląd wydarzeń tygodnia 28.06 – 2.07.2021

Aktywa ryzykowne ustabilizowały się w umiarkowanie pozytywnym trendzie po tym, jak przedstawiciele Fed uspokoili inwestorów, że zwrot w polityce monetarnej nie będzie ostry, ale warunkowy. Rynek akcji powinien korzystać na perspektywie solidnego ożywienia, jednak USD dalej stoi przed szansą rajdów, jeśli dane będą wspierać zacieśnianie monetarne. W kolejnych dniach uwaga skupi się na indeksach ISM i raporcie z rynku pracy USA.

Wydarzenia tygodnia: NFP, ISM, Chicago PMI, nastroje konsumentów z USA, CPI z Eurolandu, PKB z Wielkiej Brytanii, PMI/CPI z Polski

USA

W USA podwyższona uwaga będzie dotyczyć danych z rynku pracy (pt). Od tempa przyrostu zatrudnienia będzie zależeć, czy dokonuje się wyczekiwany przez Fed „znaczący postęp” w poprawie wskaźników gospodarczych. Jest to warunek dla rozpoczęcia procesu redukcji skupu aktywów i przybliżający podwyżkę stóp procentowych. USD potrzebuje wysokiego odczytu, by wznowić umocnienie. Indeks ISM dla przemysłu (czw) już jest wysoko (>60), a ewentualne spadki będą wynikać z problemów z podtrzymaniem produkcji w obliczu zakłóceń w dostawach. Nastroje konsumentów (wt) będą analizowane z punktu widzenia napędzania konsumpcji i presji inflacyjnej. Poza tym nie będzie brakować wystąpień przedstawicieli Fed z największą uwagą na szefie oddziału w Nowym Jorku Williamsie (pon).

Strefa euro

W strefie euro najważniejsze dane to czerwcowa inflacja (śr) i rewizje PMI dla przemysłu (czw). Ponieważ przekaz z EBC jest jasny, zakładający brak zmian w nastawieniu przynajmniej do jesieni, silniejsze dane nie będą miały wpływu na zmianę oczekiwań, utrzymując neutralność EUR.

Wielka Brytania

Kalendarz z Wielkiej Brytanii to głównie finalne odczyty danych, na które rynek już zdążył zareagować. Spadek PKB w I kw. (śr) jest już zamierzchłą przeszłością i teraz pod oceną jest siła trwającego odbicia, co potwierdzają indeksy PMI (czw). W mijającym tygodniu pozycję GBP podkopał Bank Anglii, który nie zamierza przedwcześnie reagować na ryzyka inflacyjne i chce wspierać ożywienie łagodną polityka. Echa tej decyzji mogą dalej odpychać inwestorów od funta.

Polska

W Polsce największe zainteresowanie będzie towarzyszyć wstępnemu szacunkowi inflacji CPI (śr). Oczekujemy utrzymania silnych wzrostów w ujęciu miesięcznym (0,4 proc. m/m), ale efekty bazy pozwolą na lekki spadek dynamiki rocznej (do 4,6 proc. z 4,7 proc.). Wyższe odczyty będą podsycać spekulacje przed kolejnym posiedzeniem RPP, dając złotemu pretekst do umocnienia. Nie wierzymy słuszność takiej reakcji i dalej zakładamy bierność Rady. W odczycie PMI (czw) dla przemysłu widzimy ryzyko korekty (do 56,1) z powodu opóźnień w dostawach hamujących realizację produkcji.

Konrad Białas

Dom Maklerski TMS Brokers S.A.