Przemysław Pohrybieniuk nowym dyrektorem zarządzającym Kulczyk Foundation

1 grudnia 2020 r. Przemysław Pohrybieniuk objął stanowisko dyrektora zarządzającego Kulczyk Foundation. Przemysław Pohrybieniuk (49 lat) jest doświadczonym liderem z ponad 25-letnim stażem w firmach krajowych i międzynarodowych oraz organizacjach pozarządowych. Odpowiadał za różne aspekty zarządzania, marketingu, rozwoju biznesu, zarządzania reputacją i komunikacji społecznej, m.in. w międzynarodowych firmach – liderach w swoich branżach: Danone (członek zarządu), PwC, BBDO (PR), Dentons czy organizacji społecznych, takich jak Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” (prezes zarządu) i ACCA (dyrektor zarządzający na Polskę i Kraje Bałtyckie).

„Misją Kulczyk Foundation jest walka o wolność kobiet w sferze świadomości, ciała i bytu. Marzę o tym, abyśmy skutecznie rozwiązywali realne problemy stojące przed kobietami, ale i wspierali je w ich własnej wolności oraz dawali im siłę i narzędzia do realizacji ich własnego potencjału. Naszym głównym projektem jest poradzenie sobie z problemem ubóstwa menstruacyjnego na całym świecie. Z badań przeprowadzonych na nasze zlecenie wynika, że ponad 500 milionów kobiet na świecie ma problem z dostępem do środków higieny menstruacyjnej – MY musimy to zmienić! Jestem zdeterminowana, aby w najbliższych latach wprowadzić rozwiązania, które zmienią tę sytuację. Dlatego wzmacniam zespół fundacji – zaprosiłam do współpracy Przemka Pohrybieniuka, którego doświadczenie w świecie biznesu połączone z sukcesami w działaniach społecznych powinno dać nam nową wizję i energię do działania. Wierzę, że Przemek podoła tym wyzwaniom, bo jest niezwykle doświadczonym managerem, liderem z prawdziwego zdarzenia, a także – co bardzo istotne – świetnym i dobrym człowiekiem. Cieszę się, że będzie zarządzał bieżącą pracą Kulczyk Foundation. Wierzę, że dzięki niemu fundacja zrealizuje istotne programy filantropijne na świecie. Witamy na pokładzie!” – mówi prezeska Kulczyk Foundation, Dominika Kulczyk.

Przemysław Pohrybieniuk był współtwórcą i liderem jednego z najważniejszych programów społecznych w Polsce „Podziel się posiłkiem” – programu marketingu zaangażowanego społecznie oraz „Mlecznego Startu” – produktu z obszaru biznesowych innowacji społecznych.

Obecnie jest także członkiem Rady Programowej Kongresu Ekonomii Wartości (Open Eyes Economy Summit) w Krakowie oraz członkiem Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Rady Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (ukończył studia magisterskie na kierunku Stosunki Międzynarodowe) oraz Szkoły Zarządzania University of Bath (Wielka Brytania – MSC). Żonaty, ojciec trzech córek.