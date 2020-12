Ericsson przystąpił do Związku Cyfrowa Polska

Do Związku Cyfrowa Polska, który zrzesza największe w Polsce firmy z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii dołączyła firma Ericsson – pionier sieci 5G w Polsce. Jak podkreśla prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik, Związek liczy na wiele wspólnych projektów zwłaszcza mających na celu rozwój sieci piątej generacji czy Internetu Rzeczy.

– Dla firmy Ericsson to ogromna satysfakcja, że może być częścią ZIPSEE i przyczynić się do jeszcze silniejszej Cyfrowej Polski – powiedział Martin Mellor, szef firmy Ericsson w Polsce. Z kolei Michał Kanownik podkreśla, że dołączenie do Związku firmy Ericsson to ważne wydarzenie zwłaszcza dziś, kiedy stoimy u progu budowy i wdrażania sieci 5G w Polsce. – Ericsson to doświadczona firma, która z sukcesem zrealizowała testowe wdrożenia sieci 5G. Cieszę się, że wspólnie będziemy mogli działać na rzecz cyfryzacji kraju – mówi prezes Cyfrowej Polski.

