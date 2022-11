Przesyłki kurierskie dla e-commerce – poznaj korzystne rozwiązania dla sklepów internetowych

Pandemia wywołała ogromny wzrost popytu na zakupy internetowe. Branża e-commerce stanęła przed wielką szansą, ale i przed wyzwaniem dopasowania szybkości działania i cen dostaw do rosnących wymagań konsumentów. Sprzedający w sieci dostrzegli, że ich sukces w dużej mierze zależy od rzetelności i warunków firm oferujących przesyłki kurierskie.

Szybkie przesyłki kurierskie – usługa pierwszej potrzeby

Przesyłki kurierskie można dzisiaj śmiało nazwać usługą pierwszej potrzeby. Przez Internet zamawia się obecnie praktycznie wszystko: od odzieży i kosmetyków, przez jedzenie i leki, po wielkogabarytowe produkty. Firmy z branży e-commerce współpracują z multibrokerami kurierskimi. Dzięki temu są w stanie zaoferować klientom możliwie najszybszą, najtańszą i najbardziej dogodną dla każdego z nich formę dostawy zamówienia.

Specjalne warunki wysyłki paczek dla branży e-commerce

Poszczególni e-sprzedający często oferują zupełnie inne ceny wysyłki paczek o tych samych gabarytach i do tego samego kraju. Wynika to z warunków, jakie otrzymał dany przedsiębiorca od przewoźnika bądź brokera (pośrednika) kurierskiego. Wiadomo, że im większy sklep internetowy i więcej wysyłanych paczek, tym lepsze warunki można wynegocjować – zarówno na dostawy krajowe, jak i przesyłki kurierskie za granicę. W Internecie i na rzeczywistym rynku działają firmy, które oferują szybkie przesyłki kurierskie stricte dla branży e-commerce. Współpracują one z wieloma przewoźnikami, w tym także z rynkowymi liderami, jak InPost, DHL, UPS czy DPD. Korzystanie z usług pośrednika zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku ustalania warunków wysyłki paczki oddzielnie z każdą firmą kurierską. Zresztą trudno sobie wyobrazić sytuację, że sklep online, który miesięcznie wysyła kilkaset czy kilka tysięcy paczek, musiałby codziennie po x razy negocjować ceny i terminy z przewoźnikiem…

Jak podaje platforma oferująca przesyłki kurierskie Ship Center , sklepy internetowe współpracujące z brokerem mogą zaoszczędzić na dostawach nawet 15 000 złotych rocznie.

Przesyłki kurierskie – korzystne rozwiązania dla sklepów internetowych

Niższe ceny wysyłki paczek to nie jedyna korzyść ze współpracy sklepu internetowego ze sprawdzonym multibrokerem kurierskim. Niektórzy pośrednicy oferują e-sprzedawcom:

dedykowaną platformę do obsługi przesyłek – z szybkim i przyjaznym interfejsem oraz możliwością bezpłatnej integracji ze sklepem internetowym lub dowolnym innym systemem sprzedażowym;

brak minimum wysyłkowego;

obsługę dowolnego typu przesyłek kurierskich– również niestandardowych i dużych, np. paletowych;

szybkie wypłaty pobrań – nawet w ciągu 1 dnia roboczego od doręczenia paczki adresatowi;

różne, dogodne formy rozliczeń, jak przedpłata lub fakturowanie zbiorcze;

opiekę dedykowanego opiekuna.

Rozwiązania te pozwalają przedsiębiorcy oszczędzić nie tylko pieniądze, ale również czas. Umożliwiają zbiorcze nadawanie paczek w kilka sekund. Zapewniają bezpieczeństwo i spokój. Przedsiębiorca może w pełni skupić się na rozwoju e-sprzedaży.

Czy mały sklep internetowy również może liczyć na tanie i szybkie przesyłki kurierskie?

Jak najbardziej! W takiej sytuacji warto poszukać punktu stacjonarnego lub e-platformy usług kurierskich dla firm, które współpracują z wieloma przewoźnikami i zapewniają konkurencyjne ceny, ale nie wymagają deklarowania konkretnej ilości przesyłek miesięcznie ani nie narzucają minimum wysyłkowego. Oczywiście im więcej paczek miesięcznie wysyłasz, tym korzystniejsze warunki uzyskasz. Dużym udogodnieniem dla raczkującego e-sklepu jest również brak konieczności podpisywania umowy z brokerem.