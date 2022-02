QuarticOn z 4,7 mln PLN dofinansowania od NCBR na realizację AI Stylisty Modowego

QuarticOn rozwija projekt dla branży fashion – AI Stylistę Modowego, pozwalającego na zastąpienie personalnego stylisty sztuczną inteligencją.

Według planów, rozwiązanie pojawi się na rynku pod koniec 2023 r. Będzie dostępne zarówno dla sektora B2B, jak i B2C.

Całkowity budżet projektu wynosi 6,3 mln PLN, z czego 4,7 mln PLN pochodzi z dofinansowania Pozostałą kwotę QuarticOn planuje pozyskać m.in. w ramach emisji dedykowanej wybranym inwestorom – swoje zaangażowanie zadeklarował już wstępnie niemiecki ACATIS.

AI dla branży fashion to drugi z segmentów, na którym będzie oparty rozwój firmy do 2024 r. Pierwszym jest Customer Data & Experience Platform (CDXP), kompleksowa platforma do automatyzacji marketingu dla e-commerce, funkcjonująca w modelu subskrypcyjnym.

AI Stylista Modowy przyszłością branży fashion

QuarticOn to spółka technologiczna, twórca opartych na sztucznej inteligencji systemów wsparcia i personalizacji procesów sprzedaży oraz marketingu internetowego. W 2021 r. firma rozpoczęła pracę nad AI Stylistą Modowym, innowacyjnym rozwiązaniem, pozwalającym zastąpić tradycyjnego personalnego stylistę sztuczną inteligencją. Narzędzie będzie doradzało, jak połączyć ze sobą części garderoby, aby być ubranym zgodnie najnowszymi trendami i wymarzonym stylem (nawiązującym do idola, artysty, postaci itp.), a także odpowiednio do konkretnej okazji. Zestawienia będą tworzone z posiadanych przez daną osobę elementów garderoby oraz oferty e-sklepów, jeśli konsument nie będzie dysponował ubraniem lub dodatkiem niezbędnym do stworzenia pożądanego „looku”. Aby tego dokonać system na bieżąco będzie uczył się nowych wzorców na podstawie danych uzyskanych z fotografii milionów stylizacji dostępnych w internecie, następnie AI będzie identyfikowało wzorce i pozyskiwało nową wiedzę dotyczącą komponowania stylizacji oraz trendów.

– Moda jest największym segmentem rynku e-commerce – w 2020 roku był on wart 753 mld USD i prognozuje się, że w 2025 roku osiągnie wartość 1 165 mld USD przy rocznym wzroście na poziomie ponad 9 proc . Widać więc, że ludzie chcą dobrze wyglądać. Jak się jednak okazuję większość z nich nie wie jak to zrobić. Chociażby dane z polskiego rynku pokazywały, że 75 proc. konsumentów ma problem z wyborem odpowiedniego ubrania na różne okazje[1]. Do tego 68 proc. kupujących szukało inspiracji w internecie[2], a jedynie 5 proc. kobiet i 4 proc. mężczyzn korzystało z usług profesjonalnych stylistów[3]. Tak mały odsetek osób zgłaszających się do specjalistów wynika głównie z wysokich cen usług. Postanowiliśmy zatem rozwiązać ten problem i stworzyć ogólnodostępne rozwiązanie, które wesprze konsumentów na całym świecie w komponowaniu modnych i zgodnych z ich gustem stylizacji – mówi Paweł Wyborski, prezes zarządu i założyciel QuarticOn.

Oferta skierowana do rynku B2B i B2C

AI Stylista Modowy będzie dostępny dla e-sklepów w wersji white-label. Właściciele w prosty sposób za pośrednictwem API będą mogli zintegrować rozwiązanie ze swoją platformą i dodać do niej katalog produktów oraz zdjęcia stylizacji marki. Sprzedawcy poprzez dodanie własnego brandingu będą również mogli przekształcić je w dedykowaną aplikację mobilną. W przyszłości rozwiązanie będzie można zintegrować z Alexą, Google Assistant albo Siri.

– Właściciele e-sklepów będą mogli skorzystać z rozwiązania na jeden z dwóch sposobów. Pierwszy nie będzie wymagał ich ingerencji – system będzie samodzielnie pozyskiwał nowe przykłady zdjęć stylizacji, nieustannie się uczył i wykorzystując te dane tworzył stylizacje zgodne z aktualnymi trendami na bazie oferty sklepu. W drugiej opcji – AI Stylista Modowy na podstawie stylizacji dodanych przez sprzedawcę nauczy się gustu stylisty danego sklepu, zasad komponowania zestawów i dokona transferu stylu na pozostałe produktu w sklepie. W ten sposób z innych artykułów dostępnych na platformie stworzy nowe propozycje, stosując reguły użyte w przykładach. Dzięki temu każdy e-sklep będzie mógł zaoferować swoim klientom personalne doradztwo w zakresie tworzenia modnych stylizacji realizowane całkowicie przez AI – tłumaczy Paweł Wyborski.

Docelowo rozwiązanie pozwoli stworzyć międzynarodowy marketplace dla rynku modowego, gdzie klienci otrzymają gotowe rozwiązania i produkty, pozwalające im ubierać się zgodnie z najnowszymi trendami. System pomoże zaoszczędzić czas na poszukiwaniu odzieży w internecie i samodzielnie będzie proponował konsumentom, co i gdzie mogą kupić, aby stworzyć najlepszą dla nich stylizację. Rozwiązanie będzie dostępne dla wszystkich e-sklepów, które chciałby w ten sposób sprzedawać swoje produkty, nie tylko posiadających wersję white-label. Integracja z marketplace będzie się odbywała poprzez dodanie do niego katalogu swoich produktów, a finalizacja zakupu nastąpi na stronie danego e-sklepu. Rozliczenie ze sprzedającymi będzie odbywało się podobnie, jak w popularnych marketplace’ach – w modelu CPC lub w oparciu o prowizję od wygenerowanej sprzedaży.

– Rozwiązanie, nad którym pracujemy wniesie nową jakość do robienia zakupów online w postaci zastąpienia stylisty modowego algorytmami AI. Doskonale wpisuje się w jeden z głównych trendów na shoppingowym rynku – wirtualnych asystentów, którzy już wkrótce będą za nas realizować zakupy online. Największym wyzwaniem będzie opracowanie algorytmów sztucznej inteligencji, które zostaną przygotowane tak, aby posiąść kompetencje profesjonalnego stylisty. Muszą one bowiem nie tylko definiować poszczególne elementy, ale też współzależności, określające połączenia charakteryzujące poszczególne style. W tym celu wykorzystamy najnowszą wiedzę z dziedziny głębokiego uczenia się, a także z obszaru wizji komputerowej – wyjaśnia Paweł Wyborski.

NCBR inwestuje 4,7 mln PLN w projekt

Całkowity budżet projektu wynosi 6,3 mln PLN. Jest on współfinansowany z funduszy unijnych – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przeznaczyło na jego realizację 4,7 mln PLN. Podmioty podpisały umowę dotyczącą dofinansowania pod koniec grudnia 2021 r. Jej warunki przewidują, że projekt zostanie ukończony we wrześniu 2023 r., a jego trwałość wyniesie 3 lata od momentu zakończenia realizacji.

W najbliższym czasie, m.in. w związku z planowanymi inwestycjami w projekt fashion, QuarticOn przeprowadzi emisję akcji serii H, dedykowaną wybranym inwestorom, również zagranicznym. W jej ramach planuje pozyskać nawet do 2,5 mln PLN. Wstępną deklarację kupna części akcji złożył już jeden z dotychczasowych akcjonariuszy spółki – niemiecki fundusz ACATIS.

Drugi segment biznesowy zwiększy rentowność

QuarticOn prognozuje, że w ciągu 2 lat od momentu uruchomienia marketplace AI Stylisty Modowego stanie się on jednym z kluczowych źródeł zysku spółki, ponieważ dzięki swojej uniwersalności można go łatwo skalować na rynki zagraniczne.

Jak pokazuje raport Gemius najczęściej kupowanymi produktami w internecie w 2021 r. były odzież, akcesoria i dodatki (72 proc.) oraz obuwie (61 proc.). Według prognoz Statista rynek AI w branży modowej do 2027 roku będzie wart 4,4 mld USD, w porównaniu do 637 mln USD w 2021 roku.

Projekt AI Stylista Modowy jest drugim segmentem biznesowym, na którym w najbliższych latach planuje skupić się QuarticOn. Pierwszym jest uruchomiony na początku tego roku kompleksowa platforma do automatyzacji marketingu dla e-commerce, funkcjonująca w modelu subskrypcyjnym – Customer Data & Experience Platform (CDXP). Na jej wdrożenie spółka podpisała już umowy z ponad 30 sklepami o łącznej wartości blisko 700 tys. PLN w skali roku. Ma również deklaracje wykupienia abonamentów od kolejnych podmiotów.

– Oparcie rozwoju spółki na dwóch bardzo silnych i przyszłościowych filarach pozwoli nam skoncentrować się na skalowaniu sprzedaży oraz wejściu na nowe rynki. Zaczynamy nowy etap w rozwoju QuarticOn i wspierają nas przy tym wieloletni inwestorzy – fundusze ACATIS oraz Ipopema TFI – podsumowuje Paweł Wyborski.

[1] Strojna Polska 2016, Trendy w zachowaniach Polaków.

[2] KPMG, Rynek Mody w Polsce. Wyzwania, Listopad 2019.

[3] Strojna Polska 2016, Trendy w zachowaniach Polaków.