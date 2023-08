Rada Przedsiębiorczości apeluje do Rządu o weksel w formie elektronicznej

Rada Przedsiębiorczości zaapelowała do Rządu o podjęcie prac legislacyjnych umożliwiających wprowadzenie i funkcjonowanie w obrocie gospodarczym weksla w postaci elektronicznej.

Weksel stanowi w obrocie gospodarczym jedną z najczęściej wykorzystywanych form zabezpieczenia. Funkcjonowanie weksla w formie materialnej nie spełnia oczekiwań użytkowników zarówno co do szybkości jak i sposobów elektronicznej wymiany danych na odległość. Tradycyjny weksel (…) nie spełnia także oczekiwań klientów instytucji finansowych i innych podmiotów zaufania publicznego w zakresie przyjmowania zabezpieczeń w postaci weksla w obecnej formie. Dalsze funkcjonowanie weksli wyłącznie w tradycyjnej formie papierowej stało się także potencjalnie niebezpieczne, ponieważ w obrocie prawno-gospodarczym pojawiły technologie fałszujące podpisy w sposób nieodróżnialny od podpisu odręcznego. – czytamy w apelu RP do Rządu.

W dobie powszechnej cyfryzacji procesów biznesowych, nieuniknione jest wprowadzenie weksli w formie elektronicznej. W ostatnich latach handel internetowy odnotowuje dynamiczny wzrost, dlatego wprowadzenie weksla elektronicznego będzie jednym z ostatnich elementów domykających transakcje wykonywane on-line. Apel do Rządu jest podyktowany potrzebą zgłaszaną zarówno przez przedsiębiorców, jak i samych klientów. – podsumowuje Katarzyna Adamiak, Ekspert BCC d zarządzania i przedsiębiorczości

W apelu skierowanym do rządu zwrócono również uwagę na rolę weksla w zakresie zabezpieczania transakcji agencji publicznych (w tym przede wszystkim Banku Gospodarstwa Krajowego), programów rządowych oraz dla bezpieczeństwa publicznego systemu gwarancyjno-poręczeniowego, wspierającego polską przedsiębiorczość. Do końca 2022 r. przyjęto w tym obszarze prawie siedemset tysięcy weksli w formie dokumentowej, co wygenerowało olbrzymie koszty związane z ich obsługą i przechowywaniem.

Przedstawiciele RP, w tym BCC proponują umożliwienie równoległego funkcjonowania weksla w formie tradycyjnej oraz elektronicznej i pozostawienie rynkowi swobody wyboru pożądanej formy.

Na uwagę zasługuje fakt, że apele środowisk gospodarczych, a w ślad za nimi prace eksperckie nad wprowadzeniem weksla w formie elektronicznej trwają od kilku lat. Ich efektem było m.in. opracowanie i przedstawienie koncepcji e-weksla przez międzyśrodowiskowy Zespół zadaniowy „od papierowej do cyfrowej Polski”, funkcjonujący w ramach Grupy roboczej ds. Rejestrów rozproszonych i blochchain. Zaproponowano także zmiany regulacji prawnych głównie w obszarze Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, a także rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych, które są warunkiem koniecznym dla zastosowania koncepcji elektronicznego weksla, celem uznawania jego ważności przez sądy.

Rekomendacje te zostały zaakceptowane przez Ministra Cyfryzacji oraz jednomyślnie i szeroko poparte przez rynek, także finansowy i technologiczny. Niestety, mimo powszechnego konsensusu w tej sprawie, z niezrozumiałych powodów proces legislacyjny w tej sprawie do dzisiaj nie został podjęty.