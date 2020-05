Rani Raad awansował na stanowisko prezesa CNN Commercial

Rani Raad awansował na globalne stanowisko prezesa CNN Commercial i będzie odpowiedzialny za nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych oraz poprawienie jakości współpracy komercyjnej z partnerami na całym świecie.

CNN centralizując zarządzanie i strategię działalności komercyjnej wdraża bardziej zintegrowane, sprawne oraz globalne podejście do oceny potrzeb rynku, opracowywanych rozwiązań i współpracy z partnerami.

Aby w pełni osiągnąć założone cele oraz kontynuować komercyjne sukcesy marki w ciągu najbliższej dekady, Rani Raad będzie ściśle współpracować z działem Sales and International w WarnerMedia w zakresie działalności reklamowej i dystrybucyjnej, a także prowadzić międzynarodowy biznes poprzez CNN International Commercial. Raad będzie czuwał również nad optymalizacją bezpośrednich przychodów CNN Worldwide i maksymalizował komercyjny potencjał rozwoju nowych produktów.

Od tej chwili Raad bezpośrednio podlega Jeffowi Zuckerowi, który obejmuje stanowiska Chairman, WarnerMedia News and Sports oraz President w CNN Worldwide.

– To jest idealny czas na to, aby platformy CNN Worldwide generowały dla nas bardziej strategiczne przychody. Jestem pewien, że poprzez zaangażowanie Raniego i odpowiednie dostosowanie jego zespołu do reszty organizacji CNN, możemy pracować jeszcze efektywniej. Ta zmiana z pewnością stworzy też nowe możliwości współpracy z naszymi klientami na całym świecie – powiedział Jeff Zucker.