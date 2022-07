Ransomware wzrosło o 59-proc. w ciągu roku. Hakerzy oczekują okupu za ataki

Na całym świecie 1 na 40 organizacji została dotknięta atakami ransomware, co oznacza wzrost o 59% rok do roku

Średnie tygodniowa liczba ataków na organizację sięga 1,2 tys., to wzrost o 32% rok do roku

Sektor edukacji/badań nadal jest najbardziej atakowaną branżą, odnotowując wzrost o 53% rok do roku

Ataki ransomware, gdzie hakerzy żądają okupu dotykają najczęściej sektora rządowo-wojskowego, edukacji i badań oraz opieki zdrowotnej – wynika z analiz przeprowadzonych przez Check Point Research. Napięcia w stosunkach geopolitycznych, wzrost pracy i nauki zdalnej oraz gotowość firm do płacenia okupów doprowadzają do rekordowych wzrostów tego typu ataków cybernetycznych.

Eksperci cyberbezpieczeństwa firmy Check Point Research ostrzegają przed rosnącymi atakami hakerskimi w praktycznie każdej części świata oraz każdej branży. Z ich analiz wynika, że ransomware ponownie staje się kluczowym narzędziem w arsenale cyberprzestępców! Co tydzień na całym świecie kampanie ransomware dotykały 1 na 40 organizacji, co stanowiło wzrost o blisko 60 proc. w stosunku do 2021 roku!

Ataki ransomware to ataki cybernetyczne z wykorzystaniem oprogramowania, które blokuje dostęp do systemu komputerowego lub uniemożliwia odczyt zapisanych w nim danych, a następnie żąda od ofiary okupu za przywrócenie stanu pierwotnego

Najgorzej sytuacja wyglądała w Azji 1 na 17 (33-proc. przyrost) oraz w Afryce, gdzie ataki te wpłynęły na 1 na 21 organizacji (21-proc. wzrost). W regionie Oceanii co tydzień atakowana była 1 na 113 organizacji (18-proc wzrost). Największym przyrostem charakteryzuje się Ameryka Południowa, w której odnotowano 43-proc. wzrost ataków ransomware (1 na 23 organizacje). Sytuacja względnie stabilnie wyglądała w Europie, gdzie odnotowano 1-proc. spadek (atakowanych 1 na 66 organizacji) oraz Ameryce Północnej, gdzie ataków doświadczyła 1 na 108 organizacji (1 proc. wzrost).

Z danych Check Point Research wynika, że w przypadku wszystkich rodzajów ataków cybernetycznych najczęściej atakowanym regionem w II kwartale 2022 r. była Afryka, osiągająca średnio 1,76 tys. ataków tygodniowo na organizację, co stanowi nominalny wzrost o 3 proc. w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku na kontynent. Azja i Ameryka Łacińska odnotowały odpowiednio 1,68 tys. i 1,6 tys. ataków na organizację w tygodniu, co oznacza odpowiednio 25-proc i 29-proc wzrost rok do roku. W Europie atakowane były średnio 963 organizacje (+26 proc.), natomiast w Ameryce Północnej 854 (+54 proc.). W Polsce średnia ilość ataków tygodniowo to 1,1 tys.

Najczęściej atakowany sektor rządowo-wojskowy. Hurt i detal z największym przyrostem!

Najczęstszymi ofiarami ataków ransomware są sektory Rządowo-wojskowe oraz Edukacji i badań. W pierwszym z nich eksperci Check Point Research zaobserwowali aż 135-proc. wzrost, w drugim ponad 80 proc. Na szczególną uwagę zasługuje sektor „Hurt i detal”, który odnotował największy przyrost rok do roku, wynoszący aż 182 proc.!

Sektor l. organizacji dotnięta ransomware Zmiana r/r Rządowo-wojskowy 1 na 24 +135% Edukacja i badania 1 na 30 +83% Zdrowie 1 na 31 +47% ISP/MSP 1 na 37 +9% Finanse i Bankowość 1 na 41 +42% Komunikacja 1 na 46 +59% SI/VAR/Dystrybutorzy 1 na 47 +143% Wytwórczy 1 na 48 +60% Hurt i Detal 1 na 53 +182% Użyteczność publiczna 1 na 59 +11% Transport 1 na 70 +28% Dostawcy oprogramowania 1 na 74 -34% Wypoczynek i rekreacja 1 na 77 +24% Dostawcy sprzętu hardware 1 na 78 +48% Ubezpieczenia i prawo 1 na 81 +1% Doradztwo 1 na 87 -17%

Uwzględniając wszystkie typy zagrożeń najbardziej atakowaną branżą na świecie były edukacja i badania, z wynikiem średnio ponad 2,3 tys. ataków na organizację w tygodniu, co oznacza wzrost o 53-proc. w porównaniu z II kwartałem 2021 r. Z kolei sektor opieki zdrowotnej odnotował największy, 60-proc wzrost liczby cyberataków w porównaniu z II kwartałem 2021 r., osiągając 1342 ataki na organizację tygodniowo.

Wykres 1 – Średnia liczba ataków różnego typu na organizację w tygodniu

– Ataki ransomware nie zwalniają. W tej chwili możemy powiedzieć, że 1 na 40 analizowanych przez nas organizacji jest co tydzień atakowana przez ransomware, co daje 59% wzrost rok do roku. Hakerzy wykorzystują fakt zmiany formy pracy zdalnej i nauki, a wojna między Ukrainą a Rosją wzmacnia napędzać ten trend, ponieważ rosnące napięcie geopolityczne inspiruje hakerów do opowiedzenia się po jednej ze stron. Wreszcie, gotowość organizacji do spełnienia żądań ransomware w celu ochrony klientów udowodniła, że biznes ransomware jest wysoce opłacalny – mówi Omer Dembinsky, menedżer zespołu ds. danych w Check Point Software.