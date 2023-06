Rejestr KRS – jak korzystać z bazy danych i sprawdzać informacje o firmach?

W Internecie dostępne są różne bazy danych, dzięki którym dokładnie zweryfikujemy kontrahentów. Jednym z nich jest Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), a konkretnie jego część dotycząca przedsiębiorców.

W tej bazie danych znajdziemy informację na temat określonych kategorii firm. Są one jednak na tyle szczegółowe, że pomogą podjąć decyzję, czy warto współpracować z wybranym kontrahentem.

Czyje dane sprawdzimy w KRS?

W Krajowym Rejestrze Sądowym dostępne są dane siedziby, a także informacje, które pozwolą przeanalizować strukturę właścicielską, sytuację finansową i wywiązywanie się z podstawowych obowiązków wielu podmiotów. Jeśli chodzi o firmy, na których temat informacje znajdują się w rejestrze przedsiębiorców w KRS, są to:

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, partnerskie, jawne,

przedsiębiorstwa państwowe,

instytucje badawcze,

fundacje,

stowarzyszenia,

organizacje społeczne,

publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Rejestrem przedsiębiorców KRS nie są objęci natomiast przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Ponadto wyłączeni z tego spisu są wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych. Dane na temat takich osób znajdziemy wyłącznie w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Jakie informacje o firmach i gdzie znajdziemy w KRS?

W wyszukiwarce KRS znajdziemy takie podstawowe dane jak adres, numery identyfikacyjne i forma działalności. W KRS-ie znajduje się także historia wpisów, która pokazuje najważniejsze zmiany w firmie. Wystarczy, że pobierzemy darmowy odpis skrócony, by przekonać się, jak wyglądał działalność interesującego nas kontrahenta obecnie. Jeśli chcemy pobrać pełną historię, powinniśmy ściągnąć odpis pełny z KRS. Jest on bardziej obszerny, ale także bezpłatny.

Jeżeli będziemy chcieli zweryfikować kontrahenta na podstawie wpisu w KRS, powinniśmy przede wszystkim przeanalizować dział 6 odpisu z KRS. To właśnie tam znajdują się dane o otwarciu postępowania likwidacyjnego, przekształceniach, podziale i połączeniu, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego restrukturyzacyjnego lub naprawczego. KRS informuje także o ustanowieniu kuratora dla spółki. Co niezwykle istotne, są to dane jawne, których pobranie nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Inne dane, na które warto zwrócić uwagę w odpisie KRS, to:

– informacje o złożeniu sprawozdań finansowych i ich datach – wzmianka na ten temat powinna się pojawiać raz na rok kalendarzowy. Jeśli ten obowiązek nie jest spełniony i takiej informacji w KRS nie ma, może to oznaczać, że przedsiębiorca nie prowadzi rzetelnie ksiąg rachunkowych,

– informacje o sposobie reprezentacji i reprezentantach – dzięki nim dowiemy się, z kim możemy podpisać skutecznie umowę, tak by była ona wiążąca,

– jeśli chodzi o spółki kapitałowe – wysokość kapitału zakładowego lub akcyjnego, co pozwala na określenie maksymalnej kwoty odpowiedzialności za zobowiązania jej akcjonariuszy lub udziałowców.

Dzięki takim szczegółowym informacjom w rejestrze przedsiębiorców KRS dobrze zweryfikujemy podmioty, z którymi nasza firma chce nawiązać relacje biznesowe. Warto go użyć przed wypłaceniem zaliczki na wykonanie usługi lub zakup towaru czy też przed sprzedażą towaru lub usługi na dokument wystawiony z odroczonym terminem płatności.

Jak szybko znaleźć informacje o firmie w KRS?

Jak szybko znaleźć najważniejsze informacje o firmie z KRS? Warto skorzystać z darmowej wyszukiwarki online. Jedną z nich jest Rejestr KRS o nazwie KRS-firma, który wyświetli najważniejsze dane po wpisaniu w nim nazwy firmy, numeru NIP, KRS lub REGON. Jeśli podamy tylko nazwę firmy, może się okazać, że wyświetli się nam większa liczba podmiotów, to dlatego powinniśmy poprosić kontrahenta, z którym współpracujemy, o jak największą liczbę informacji. Dzięki temu zyskamy pewność, że nasza analiza będzie prawidłowa, tj. nie obejmie innej firmy znajdującej się w rejestrze przedsiębiorców.

