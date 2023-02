Rekordowa nowa podaż biur w Katowicach

Dostarczone na katowicki rynek biurowy w 2022 roku 10 inwestycji, powiększyły lokalne zasoby o rekordowe 127 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Również po stronie najemców widoczny był wzrost aktywności o 20% w porównaniu do 2021 roku.

„Katowice zakończyły rok 2022 na czwartym miejscu wśród rynków regionalnych, osiągając prawie 726 500 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej. W minionym roku oddano 10 projektów (w tym ukończono zmianę funkcji części powierzchni handlowej na funkcję biurową w obiekcie Supersam), co oznaczało powiększenie zasobów o rekordowe blisko 127 300 m kw. Z punktu widzenia dotychczasowych wyników, zanotowany w 2022 roku rezultat był historycznie najwyższym i jednocześnie stanowił 31% wolumenu nowej podaży w głównych miastach regionalnych,” – komentuje Katarzyna Bojar, Konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

Największymi oddanymi do użytku realizacjami w 2022 roku były: KTW II (39 900 m kw., TDJ Estate) oraz dwa budynki kompleksu Global Office Park (55 200 m kw., Cavatina Holding).

Na koniec 2022 roku na etapie budowie znajdowało się 96 600 m kw. powierzchni biurowej, z czego 79% planowo ma zostać ukończone w 2023 roku. W porównaniu do okresu 2019-2021, kiedy w budowie średniorocznie było pomiędzy 160 000 a 200 0000 m kw., realizowana obecnie powierzchnia jest na poziomie znacznie niższym. Obecnie projektami w budowie są: budynek Craft (26 700 m kw., Ghelamco) oraz kompleks Eco City Katowice (18 000 m kw., Górnośląski Park Przemysłowy).

„Aktywność najemców utrzymywała się na stabilnym poziomie. Wolumen transakcji najmu na katowickim rynku biurowym w całym 2022 roku wyniósł 62 700 m kw. i stanowił 10% powierzchni wynajętej w tym okresie w miastach regionalnych. Porównując tegoroczny wynik ze średnim rocznym popytem na powierzchnię biurową z ostatnich 5 lat, który wynosił 60 900 m kw., można przyjąć, że utrzymał się na podobnym poziomie. W odniesieniu do 2021 roku był z kolei wyższy o 20%,” – dodaje Iwona Kalaga, Starszy Negocjator w Knight Frank.

Większość zwartych transakcji najmu dotyczyła nowych umów, które stanowiły 74% (46 200 m kw.) całkowitego wolumenu. Renegocjacje wyniosły 16% popytu, natomiast ekspansje wyniosły 10%.

Dostarczona w 2022 roku w Katowicach rekordowa ilość nowej powierzchni biurowej wpłynęła na wzrost współczynnika pustostanów do poziomu 17,1% o 6,6 pp. w porównaniu do 2021 roku (wzrost o 0,2 pp. kw./kw.).

Czynsze wywoławcze w Katowicach na koniec 2022 roku wahały się od 8,00 EUR do 15,00 EUR za m kw. miesięcznie ulegając delikatnemu wzrostowi w porównaniu z końcem 2021 roku. Utrzymująca się bardzo wysoka dostępność powierzchni biurowej może zachęcać najemców do podejmowania renegocjacji stawek czynszu i pakietów zachęt. Z drugiej strony, wysokie koszty budowy, a także wzrost kosztów obsługi kredytów budowlanych może skutecznie zahamować możliwości negocjacyjne inwestorów, zwłaszcza w nowych budynkach. Wciąż zauważalny jest wzrost stawek opłat eksploatacyjnych z uwagi na postępujący wzrost cen usług oraz mediów, które na koniec grudnia 2022 roku kształtowały się w przedziale od 15,00 do 23,00 PLN/ m kw./miesiąc.