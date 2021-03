Rekordowe zyski Grupy Ailleron

Grupa Ailleron zanotowała w 2020 r. rekordowe wyniki finansowe. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły ponad 156 mln zł (+11 proc. r/r), EBITDA wzrosła o 91 proc. do 23,8 mln zł a zysk operacyjny wzrósł o 278 proc. do 15,5 mln zł. Skonsolidowany zysk netto osiągnął rekordowe 9,4 mln zł, a bez uwzględniania jednorazowego bezgotówkowego odpisu na transakcji sprzedaży udziałów w Hoteliga w 4Q2020 wyniósłby ok. 11 mln zł, czyli ponad 2100 proc. lepiej r/r.

– Rok 2020 zamykamy mocnym akcentem. Był on dla nas bardzo udany, choć trudny i pełen wyzwań, ze względu na pandemię. Lockdown przyśpieszył transformację cyfrową gospodarki i wymusił na wielu biznesach bardzo szybką adaptację do nowych warunków. To stworzyło dodatkowy popyt na nasze usługi i rozwiązania, które bardzo dobrze odpowiadają na obecne potrzeby rynku, gdzie zdalna obsługa klienta stała się normą. Dość szybko udało nam się dostosować do nowej rzeczywistości bez utraty produktywności czy jakości pracy, głownie z uwagi na fakt, że nasz biznes oparty jest na kompetencjach, wiedzy ludzi i jest w dość łatwy sposób możliwy do realizacji zdalnie. Z tego też względu nasze prognozy na ten rok i kolejne lata wyglądają obiecująco. Chcemy się nadal dynamicznie rozwijać, szybciej niż zakładają prognozy dla rynku IT, mówiące o średniorocznym wzroście o ok. 8 proc. – powiedział Tomasz Król, członek zarządu Ailleron.

Tradycyjnie największy, bo aż 65-proc. udział w sprzedaży, miał w 2020 r. pion Enterprise Services odpowiedzialny głównie za usługi budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych dla branży finansowej i medycznej. Wygenerował on przeszło 17 mln zł wyniku operacyjnego. Pion FinTech skupiający m.in. produkty i usługi dla sektora finansowego oraz systemy wspomagające sprzedaż skomplikowanych produktów finansowych i leasingowych odpowiadał za 31 proc. przychodów, a obszar HotelTech za 2 proc.

Na poziome zysku operacyjnego (EBIT) na uwagę zasługuje FinTech, który w okresie 12 miesięcy 2020 roku zdecydowanie poprawił swój wynik, osiągając w całym roku 2020 wynik dodatni na poziomie ok. 0,13 mln zł, tym samym odrabiając stratę z zeszłego roku na poziomie 8,59 mln (poprawa r/r o ponad 8,7 mln zł) przy dynamice przychodów wynoszącej 26%.– W obszarze Enterprise Services zamierzamy rozwijać się organicznie jak i poprzez przejęcia.. Interesują nas podmioty, które będą nas uzupełniały pod kątem geograficznym, ewentualnie wzmacniały w sektorach, w których jesteśmy już mocni. W branży outsourcingu IT skala biznesu ma bowiem bardzo duże znaczenie. Wspólnie z Enterprise Investors, który po zamknięciu transakcji stanie się większościowym udziałowcem naszej spółki zależnej Software Mind, mamy możliwość przeznaczenia na akwizycje między 150 a 200 mln zł. Natomiast jeżeli chodzi o rozwój organiczny to zamierzamy kontynuować ekspansję zagraniczną, na której osiągamy wyższe marże. – dodał Tomasz Król.

Na bazie trendu związanego z transformacją cyfrową pozyskane przez Ailleron środki ze sprzedaży części udziałów w Sotware Mind pozwolą Spółce na rozwój i realizację wdrażanej strategii w obszarze segmentu FinTech, w ramach zarówno obecnie istniejących linii produktowych jak również dzięki akwizycjom poszerzającym obecną ofertę firmy, zwłaszcza w obszarze zdalnych kanałów obsługi klientów.

Sprzedaż eksportowa Grupy Ailleron wzrosła r/r o 16 proc. do blisko 68 mln zł. Jest to konsekwencją rosnącego udziału biznesu Software Services, który jest w 100% biznesem exportowym, a także rosnącego udziału eksportu w takich produktach jak LB (Livebank), RBT (Ringback Tones) czy SOR (Steering of roaming).

– W 2021 roku głównym kierunkiem naszego rozwoju będzie zagranica, chcemy utrzymać trend wzrostu sprzedaży eksportowej. Wdrażamy nasze rozwiązania już w ponad 30 krajach na pięciu kontynentach. W tym roku chcemy mocniej postawić na ekspansję w krajach niemieckojęzycznych takich jak Niemcy, Austria czy Szwajcaria. Rozwijamy też działalność w Stanach Zjednoczonych, realizując bardzo ciekawe kontrakty i chcemy tam nadal zwiększać swój udział. – powiedział Tomasz Król.