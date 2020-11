Rekordowy kwartał Inteliwise

O ponad 44 proc. wzrosły przychody grupy kapitałowej Inteliwise w trzecim kwartale 2020r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. To efekt zwiększających się zamówień na oprogramowanie do automatyzacji obsługi klienta opartej na AI i jedocześnie rosnącego udziału e-commerce w przychodach spółki.

– W trzecim kwartale, zwykle trudnym dla spółki ze względu na okres wakacyjny, kontynuowaliśmy silne wzrosty przychodów. Firmy i instytucje wciąż zwiększają zamówienia na boty, oprogramowanie do obsługi klienta czy rozwiązania wideo dla sklepów. Konsekwentnie budowaliśmy pozycję lidera w obszarze tych rozwiązań i teraz zbieramy tego rezultaty- komentuje Marcin Strzałkowski, prezes Inteliwise.

Po trzech kwartałach bieżącego roku grupa kapitałowa Inteliwise wypracowała historycznie rekordowe przychody a poziomie 3,53 ml zł. To o 42% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W samym trzecim kwartale, Grupa osiągnęła sprzedaż na poziomie 1,17 mln zł o 44% więcej niż rok temu. W obu przypadkach to historycznie najlepszy wynik od początku działalności firmy.

– Zwiększające się przychody potwierdzają stabilność obecnej bazy klientów i są solidną podstawą do dalszej ekspansji. Uważamy jednak, że okres wzrostu popytu na nasze usługi jest dopiero przed nami. W ostatnich miesiącach mocno inwestowaliśmy zarówno w zasoby IT jak i marketing i sprzedaż, a ogólnoświatowa sytuacja dodatkowo sprzyja firmom działającym w naszym sektorze i bez względu na rozwój sytuacji, uważam, że trend ten zostanie już z nami na stałe- przewiduje Marcin Strzałkowski.

Inwestycje sprawiły, że rekordowe przychody nie idą jeszcze w parze z zyskami. Narastająco zysk netto Grupy na koniec października wyniósł niecałe 45 tys. zł wobec 153 tys. zł straty rok temu. – Nie martwi nas to. Długofalowo skalowalność sprzedaży produktów własnych opierać będzie się na sieci partnerów wdrażających nasze rozwiązania u klientów klasy Enterprise. Uruchomienie programu partnerskiego przyczyni się do zwiększenia zasięgu i szybkości wdrożeń, a co za tym idzie zwiększenia zysków- podsumowuje Strzałkowski.