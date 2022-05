Rekordy na katowickim rynku biurowym

Katowice należą do rynków biurowych o mniejszej skali niż wiodące ośrodki biznesowe, jednak ostatnie lata przyniosły miastu dynamiczny rozwój. Miniony kwartał przyniósł rekordowo wysoką nową podaż i relatywnie wysoki popyt, co wpłynęło na wzrost wskaźnika pustostanów do najwyższego poziomu w historii tego rynku.

Na koniec marca zasoby biurowe w Katowicach wyniosły 715 000 m kw. i jeszcze na koniec poprzedniego kwartału wyprzedzały pod tym kątem jedynie Łódź. Oddana do użytku nowa podaż około 116 000 m kw. spowodowała przesunięcie się Katowic o jedną pozycję, wyprzedzając tym samym rynek poznański.

„Aktywność organów odpowiedzialnych za promocję miasta i realizowane inicjatywy zostały dostrzeżone przez inwestorów. Ciekawe projekty biurowe, które wyróżniają się na tle innych miast, przyciągają najemców, którzy doceniają potencjał miasta i mniejsze nasycenie w porównaniu do pozostałych ośrodków regionalnych. Od stycznia do marca 2022 roku do użytku oddano około 116 000 m kw., co w porównaniu z średnioroczną podażą z ostatnich pięciu lat, wynoszącą ponad 30 000 m kw., jest rekordową wartością, do tej pory nienotowaną na tym rynku,” – komentuje Marta Bretner-Nogacka, Negocjator w Knight Frank.

Zapewnienie tak wysokiego wolnemu podaży było możliwe dzięki dużym projektom, takim jak: .KTW II (39 900 m kw., TDJ Estate), Global Office Park A1 i A2 o łącznej powierzchni ponad 55 000 m kw. (Cavatina), DL Tower (11 870 m kw., DL Invest) oraz Carbon Office (8 450 m kw., Opal).

Rekordowy pod tym kątem pierwszy kwartał nie będzie w bliskiej przyszłości zagrożony. W budowie znajduje się wciąż ponad 70 000 m kw., z czego ponad 20 000 m kw. ma zostać ukończone jeszcze w 2022 roku. Największym projektem pozostającym w budowie jest budynek Craft (26 700 m kw., Ghelamco).

Przedmiotem najmu w I kwartale było ponad 29 000 m kw. powierzchni biurowej, co stanowiło wzrost wolumenu transakcji o blisko 150% względem IV kw. 2021 roku. Wyróżniającą się pod kątem metrażu transakcją była umowa na ponad 12 000 m kw., która została podpisana w budynku .KTW II. Największy udział w strukturze transakcji stanowiły nowe umowy – blisko 92%, zaś renegocjacje odpowiadały za pozostałe 8% wolumenu.

„Mimo wysokiego popytu odnotowanego w I kw. 2022 roku, wskaźnik pustostanów na koniec marca 2022 roku wzrósł do rekordowego poziomu 19,8% i był wyższy o 9,3 pp. względem ubiegłego kwartału oraz 10,3 pp. porównując z analogicznym okresem 2021 roku. Jest to najwyższy wynik wśród największych miast regionalnych w Polsce. Co więcej, tak wysokiego współczynnika pustostanów nie odnotowano na żadnym rynku regionalnym w ostatnich kilkunastu latach,” – dodaje Katarzyna Bojar, Młodszy Konsultant w dziale Badań Rynku Knight Frank.

Porównując średnie czynsze wywoławcze na rynkach regionalnych, Katowice mogą pochwalić się jednymi z najniższych, a stawki wahają się od 8,00 EUR do 14,50 EUR za m kw./ miesięcznie. Podobnie jak w innych miastach, w przyszłości najemcy mogą wywierać presję na renegocjacje stawek czynszów i pakietów zachęt, chociaż z drugiej strony, rosnące koszty budowy i utrzymania, mogą wpłynąć na trudności w negocjacjach.