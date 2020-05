Rentowności obligacji południa Europy w dół, północy w górę

Europejskie, w tym włoskie obligacje rządowe, kontynuowały we wtorek wzrosty wraz ze spadkiem ich rentowności ze względu na francusko-niemiecki plan dotyczący unijnego funduszu na rzecz walki z ekonomicznymi skutkami epidemii o wartości 500 miliardów euro.

Po znacznym spadku kosztów pożyczek we Włoszech, we wtorek na czele pod kątem zmniejszenia rentowności znalazły się Hiszpania i Portugalia. Ekonomiści Morgan Stanley nazwali francusko-niemiecką propozycję potężną wspólną reakcją, która pomoże złagodzić ryzyko załamania gospodarczego na południu Europy.

Rentowności hiszpańskich 10-letnich obligacji spadły o 9 punktów bazowych do 0,715 proc. czyli do najniższego poziomu od początku kwietnia, portugalskie rentowności osiągnęły najniższe wartości od końca marca, wynosząc 0,78 proc., a włoskie spadły poniżej 1,6 proc. w pewnym momencie sesji na rynku wtórnym.

Polska, ze swoimi problemami wewnątrz kraju, ma obiekcje co do powyższego planu, a rentowności obligacji naszego kraju podniosły się z rekordowo niskiego poziomu. Jeszcze pod koniec ubiegłego tygodnia 10-letnie obligacje Polski były na poziomie 1,233, aby dziś wrócić do 1,370 proc.

To jednak minimalnie wpłynęło na zmianę spreadu względem obligacji Niemiec, który nadal znajduje się w rejonie 180 p.b., ponieważ rentowności obligacji naszego zachodniego sąsiada także wzrosły od początku tygodnia. Zapowiedzi szefa Rezerwy Federalnej USA, Jerome’a Powella, skuteczne utrzymują z kolei rentowności amerykańskich obligacji na niskich poziomach, co z kolei powoduje, że spread naszych papierów znajduje się wciąż w rejonie 60 p.b.

Krzywa rentowności w Polsce stała się jednak odwrócona na bardzo krótkim końcu, co może odzwierciedlać problemy ekonomiczne oraz problemy z inflacją w najbliższych dwóch kwartałach. Może to także wskazywać na wzrost szans na cięcie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Decyzję w tej sprawie poznamy już w czwartek 28 maja.

Departament Zarządzania Aktywami

Copernicus Capital TFI S.A.