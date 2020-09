Revolut obsługuje już pół miliona kont firmowych i otwiera nowe usługi dla przedsiębiorców

Revolut Business świętuje 500 tysięcy kont firmowych nowym interfejsem i nawigacją w wersji web, nowymi produktami, dodatkowymi funkcjami w aplikacji i trybem ciemnym, dla osób pracujących wieczorem. Obecnie Revolut Business planuje ekspansję usług dla firm do USA i Australii. Celem pozostaje błyskawiczne i łatwe przesyłanie firmowych przelewów między kontynentami.

W ciągu ostatnich 6 miesięcy Revolut Business udostępnił szereg nowych produktów, w tym karty debetowe, błyskawiczne przelewy w euro SEPA Instant, przelewy w rupiach indyjskich (INR), polecenia zapłaty, narzędzie do zarządzania subskrypcjami i wydatkami służbowymi, otwartą bankowość w postaci dostępu do kont w innych bankach (UK), program Rewards obejmujący zniżki na usługi partnerów np. Quickbooks, Bullet HQ i Clear Books.

Nowy interfejs to ułatwienie dla klientów firmowych w poruszaniu się po wersji web – jej kafelkowy układ w bliższym stopniu odpowiada teraz wersji mobilnej. Dodatkowo, z myślą o osobach pracujących także wieczorem, wprowadzono tryb ciemny, który poprawia czytelność tekstu, zwiększa kontrast i jest mniej wymagający po zmroku dla oczu użytkownika.

“Naszym celem jest pomóc firmom zaoszczędzić czas i pieniądze – pół miliona firm, które zarejestrowały konta w Revolut Business jest tego dowodem. Chcemy odwdzięczyć się im nową funkcjonalnością usługi w wersji web i mobilnej, otwiera ona drogę do kolejnych ciekawych produktów dla biznesu, która są już w przygotowaniu” – powiedział Nikolay Storonsky, współzałożyciel i CEO Revolut.

“Jesteśmy polskim software housem i z konta Revolut dla firm korzystamy od lipca 2019 roku. Dzięki niedawno wdrożonej funkcji Subskrypcje, łatwiej jest zarządzać opłacanymi usługami, a także weryfikować zaplanowany budżet, z jednego miejsca. Pozwala to na jeszcze łatwiejsze kontrolowanie powtarzalnych wydatków” – powiedział o usłudze Revolut dla firm Aleksander Dytko, Business Development Manager w polskiej firmie RST Software Masters.

“Z Revolut Business korzystamy w Packhelp od września 2018 roku. W nowej wersji apki pojawiły się ostatnio dark mode i tryb automatycznie dostosowujący się do pory dnia. Zmiana zdecydowanie na plus dla osób przyzwyczajonych do pracy wieczorami z ciemnym tłem” – powiedział Konrad Kwiatkowski, CMO w firme Packhelp.

“W marketingu korzystamy z wielu usług SaaS, które wiążą się z cyklicznymi opłatami. Funkcja śledzenia subskrypcji to ułatwienie podczas kontroli wydatków – wiemy, które usługi kosztują nas najwięcej, możemy łatwo wykryć zduplikowane opłaty i ustawić limit wydatków dla konkretnego dostawcy” – dodaje Kwiatkowski.



Usługi Revolut Business, nad którymi trwają obecnie prace to: nowe integracje i rozwiązania w obszarze open banking, lokalizacja danych konta na poszczególnych rynkach, narzędzia w zakresie akceptacji płatności, usprawnienia funkcji zarządzania subskrypcjami i wydatkami służbowymi, więcej opcji dla kart firmowych i nowa odsłona funkcji Savings & Rewards.