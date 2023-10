Roman Rewald objął stanowisko senior strategic advisor w CRIDO, wzmacniając tym samym kompetencje firmy w zakresie doradztwa dla amerykańskich klientów. To kolejny krok w realizacji strategii rozwoju międzynarodowych praktyk CRIDO.

Roman Rewald jest byłym przewodniczącym Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej (AmCham) w Polsce. Obecnie pełni funkcję prezesa Centrum Mediacji Konfederacji Lewiatan i jest arbitrem w Sądach Arbitrażowych przy Konfederacji Lewiatan oraz przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

– To jeden z najbardziej uznanych i doświadczonych prawników, który od ponad 30 lat wspierał amerykańskich klientów w Polsce. Niezmiernie cieszy mnie fakt, że Roman Rewald dołącza do CRIDO jako senior strategic advisor i w ten sposób wzmocni nasze kompetencje biznesowe m.in. w zakresie doradztwa dla firm z USA – mówi Andrzej Puncewicz, partner zarządzający CRIDO.

Firmy ze Stanów Zjednoczonych należą do czołówki zagranicznych inwestorów w Polsce. W 2022 roku obroty handlowe między Polską i Stanami Zjednoczonymi osiągnęły rekordową wartość 27,2 mld dolarów.

– Siedemdziesiąt procent naszych klientów to międzynarodowe korporacje. Od wielu lat wspieramy te firmy we wszelkich kwestiach biznesowych, podatkowych i prawnych związanych z wejściem na polski rynek i ich późniejszym funkcjonowaniem. Działamy w ramach różnych międzynarodowych sekcji: m. in. niemieckojęzycznej (kraje DACH), francuskiej czy anglosaskiej (UK & USA). Doświadczenie Romana pozwoli nam na lepsze zrozumienie specyfiki działania firm amerykańskich i rozszerzenie naszej oferty. Jesteśmy też przekonani, że Roman będzie źródłem inspiracji dla członków zespołu CRIDO, szczególnie dla licznej grupy prawników firmy – dodaje Andrzej Puncewicz

– Amerykańscy inwestorzy odegrali ogromną rolę od początku transformacji w Polsce inwestując swój kapitał, umożliwiając dostęp do rynku międzynarodowego, wprowadzając nowoczesne zarządzanie, kształcenie dla utalentowanych menadżerów i wnosząc wiele innych ważnych wartości. W rezultacie często osiągali znakomite rezultaty gospodarcze. Dziś ciągle jest miejsce w Polsce na nowoczesne inwestycje amerykańskie i kolejne dobre wyniki ekonomiczne – mówi Roman Rewald.

Roman Rewald, specjalizował się w sprawach korporacyjnych oraz tematyce energetycznej i nieruchomościowej. Posiada również bogate doświadczenie w obsłudze firm joint venture, inwestycji bezpośrednich, bankowości oraz w dziedzinie fuzji i przejęć. Ma wykształcenie prawnicze zarówno polskie, jak i amerykańskie: jest licencjonowanym adwokatem w Michigan (USA), w Polsce był wpisany na listę prawników zagranicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W 1991 r. przyjechał z USA do Polski, gdzie został doradcą Banku Światowego w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego. W 1992 r. rozpoczął pracę w nowojorskiej firmie prawniczej Weil, Gotshal & Manges w biurze w Warszawie, do 2016 r. był partnerem tej kancelarii (obecnie jest partnerem emerytowanym).