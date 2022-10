Rosnący rynek napędza wzrost Cloud Technologies

Cloud Technologies, notowana na rynku NewConnect spółka koncentrująca się na sprzedaży danych opublikowała raport z szacunkową dynamiką sprzedaży cyfrowych informacji w sierpniu br. Spółka dostarczająca wysokiej jakości dane do targetowania reklam online kontynuuje dalszy dynamiczny rozwój i dwucyfrową dynamikę wzrostu.

– Rynek reklamy dynamicznie się rozwija, a reklamodawcy przenoszą budżety z mediów tradycyjnych do digitalowych – tam, gdzie są ich klienci. W tym roku już 62% globalnych budżetów reklamowych trafi do kanałów cyfrowych, a w kolejnym roku będzie to już 65%. Spodziewamy się więc dalszego wysokiego zapotrzebowania na jakościowe informacje o internautach, a co za tym idzie kontynuacji dynamicznego wzrostu naszego strategicznego, skalowalnego segmentu sprzedaży danych cyfrowych – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

W sierpniu sprzedaż danych cyfrowych Cloud Technologies wzrosła o 39%. Raportowany przez spółkę wskaźnik szacunkowej miesięcznej dynamiki sprzedaży danych cyfrowych obejmuje kluczowych klientów Cloud Technologies oraz jest wyliczany bezpośrednio w USD. Z kolei w raportach okresowych sprzedaż danych cyfrowych obejmuje wszystkich klientów spółki i jest raportowana w PLN. Z tego powodu możliwe są różnice pomiędzy dynamiką sprzedaży raportowaną w szacunkach miesięcznych, a dynamiką sprzedaży pokazywaną w raportach okresowych.

Ponad 80% przychodów spółki w segmencie sprzedaży danych pochodzi ze Stanów Zjednoczonych – kluczowego dla Cloud Technologies rynku – i jest rozliczana w dolarach. Jednocześnie większość kosztów spółka ponosi w złotówkach, co przy osłabieniu PLN wobec USD zwiększa rentowność Cloud Technologies. Sprzedaż danych wzrosła w II kw. o 46% r/r i odpowiada obecnie za 71% całkowitych przychodów spółki.

Spółka konsekwentnie i z powodzeniem realizuje strategię rozwoju na lata 2021-2023. 8 sierpnia br. Cloud Technologies złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt w związku z planem przejścia na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.