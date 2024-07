Dynamiczny rozwój firmy to nie tylko wyższe przychody, ale także więcej klientów i ich danych. Informacje, które przetwarza Twoja firma, błyskawicznie powiększają swoją objętość i wymuszają rozbudowę infrastruktury. Z pomocą przychodzi Ci przechowywanie danych w chmurze, które optymalizuje koszty i wprowadza Twoją firmę w erę transformacji cyfrowej. Sprawdź w artykule, czym są usługi chmurowe i centrów danych i dlaczego warto podjąć współpracę z dostawcą usług w chmurze.

Czym jest chmura obliczeniowa?

Chmura obliczeniowa to zbiór usług uruchomionych na serwerach zlokalizowanych w centrach danych, znajdujących się zwykle w różnych lokalizacjach geograficznych. Można przyjąć, że chmura dla firm ma nieograniczoną pojemność, a jej specyfika pozwala na łatwe skalowanie usług i wykorzystywanej przestrzeni dyskowej w zależności od aktualnego zapotrzebowania. Dostęp do chmury jest możliwy poprzez połączenie internetowe lub łącze dedykowane, co umożliwia pobieranie i przesyłanie danych na firmowy serwer z dowolnego miejsca.

W 2023 roku Polska zajęła 10. miejsce wśród krajów Unii Europejskiej korzystających z usług chmurowych. W naszym kraju chmurę wdrożyło już ponad 55% przedsiębiorstw, aż o 25% więcej niż w 2021 roku. Z roku na rok wykorzystanie usług chmurowych rośnie.

Chmura dla firm – dlaczego warto ją posiadać?

Wielu przedsiębiorców jest zwolennikami prywatnych serwerowni zlokalizowanych w siedzibie firmy. Mają one swoje zalety, ale chmura zaczyna wygrywać z nimi na kolejnych polach. Przede wszystkim dane w chmurze są dostępne z każdego miejsca i o każdej porze, a przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań np. replikacja, problemy w jednej z lokalizacji, nie wpływają na korzystanie z usług chmurowych. W przypadku lokalnych serwerowni w firmie, awaria firmowego serwera może zatrzymać pracę całej organizacji, co generuje straty i wzmaga frustrację pracowników.

Serwerownia on-site jest nie tylko ryzykownym, ale i kosztownym rozwiązaniem. Należy posiadać specjalne miejsce na ustawienie serwerów, kontrolować parametry temperatury i wilgotności oraz zatrudnić informatyków do utrzymywania ich sprawności i bezpieczeństwa. Decydując się na przechowywanie danych w chmurze, oszczędzasz na wszystkich powyższych elementach, ponieważ odpowiada za nie dostawca usług chmurowych. W ramach opłaty za chmurę opłacasz także utrzymanie serwerowni, ale koszty są nieporównywalnie niższe, ponieważ dzielą się na wszystkich użytkowników.

Czy dane w chmurze są bezpieczne?

Gdy już wiesz, czym jest chmura w Internecie, czas podjąć temat jej bezpieczeństwa. Usługi chmurowe od Play to dostosowane do Twoich potrzeb środowisko IT. Możesz zdecydować, czy interesuje Cię współdzielona z innymi użytkownikami chmura publiczna, czy wolisz przechowywać swoje dane i korzystać z usług w dedykowanej chmurze prywatnej.

Dla zwiększenia Twojego bezpieczeństwa zlokalizowaliśmy 6 centrów danych Play w różnych miejscach kraju: w Gdańsku, Warszawie, Bytomiu i Katowicach. Centrum danych w Katowicach ma wydzieloną Strefę Danych Osobowych, w której przechowujemy dane wrażliwe zgodnie z regulacjami prawnymi. Na bieżąco monitorujemy wszystkie niezbędne parametry pracy serwerów za pomocą systemu SCADA, aby Twoje dane i inne usługi, jak np. wirtualna centrala, były bezpieczne i dostępne bez opóźnień.

Czy chmura jest płatna?

Widzisz oferty darmowej przestrzeni w chmurze i zastanawiasz się, czy chmura jest płatna? Niektóre opcje publicznych usług chmurowych mogą być darmowe, ale w ograniczonej pojemności. W ramach korzystania z chmury możesz również otrzymać bezpłatny dostęp do powiązanych narzędzi lub usług. Może Ci to wystarczyć do przetestowania chmury lub na początku działalności firmy, ale wraz z jej rozwojem wykupienie dodatkowej przestrzeni będzie nieuniknione.

Opłaty za chmurę odnoszą się przede wszystkim do mocy obliczeniowej i przestrzeni, na której są przechowywane dane. Operatorzy chmury oferują wygodne plany abonamentowe dopasowane do potrzeb firmy lub opłaty za faktyczne korzystanie z chmury. W ramach korzystania z chmury dla firm wielu dostawców oferuje darmowe przesyłanie danych do serwera. Ważne jednak by zwrócić uwagę, że pobieranie zgromadzonych danych zwykle objęte jest opłatami.

Jak zapisać dane w chmurze?

Przed zakupem serwera chmurowego warto wiedzieć, jak zapisać dane w chmurze, aby uniknąć stresu i negatywnych doświadczeń. Pliki i informacje przeznaczone do przechowywania w chmurze na początku mogą zostać przesłane ręcznie. W trakcie regularnego korzystania z chmury możesz ustawić opcję cyklicznej synchronizacji z chmurą, aby wszystkie ważne dane pojawiały się na niej bez Twojej ingerencji. Przy przesyłaniu danych do chmury zwróć uwagę na łącze internetowe, z którego korzystasz. Stabilne połączenie pozwoli Ci szybko i bezpiecznie wysłać wszystkie pliki.

Jak pobrać dane z chmury?

Gdy w Twojej firmie zdarzy się awaria lub incydent uniemożliwiający korzystanie z danych na komputerach pracowników, serwer chmurowy pozwoli Ci szybko wrócić do pracy dzięki opcji kopii zapasowej. Jak pobrać dane z chmury? Uruchom procedurę backupu i przywróć najnowsze wersje wszystkich utraconych danych lub wybierz ręcznie zasoby, z jakich chcesz korzystać na komputerze. Pamiętaj o sprawdzeniu, czy na lokalnym dysku jest wystarczająca ilość miejsca na pliki przechowywane w chmurze.

Podsumowanie

Serwer w chmurze to rozwiązanie doskonałe zarówno dla małych przedsiębiorców i międzynarodowych korporacji. Przechowywanie danych na zewnętrznych, rozproszonych serwerach podnosi bezpieczeństwo, ułatwia pracę w międzynarodowych zespołach i optymalizuje koszty. Wybierając chmurę od Play masz gwarancję niezawodności i więcej oszczędności po rezygnacji z fizycznego serwera w firmie. Sprawdź Play Rozwiązania dla Biznesu i wkrocz w erę transformacji cyfrowej!