RPP zaskoczyła, ale czym innym

Zgodnie z oczekiwaniami konsensusu Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 50 pb. (my zakładaliśmy, że wzrosną o 75 pb.). W konsekwencji stopa referencyjna wzrośnie do 2,75%, najwyższego poziomu od 2013 r. Pewnym zaskoczeniem w kontekście posiedzenia było podniesienie stopy rezerwy obowiązkowej z 2% do 3,5%, co powinno przełożyć się na podniesienie krótkoterminowych stawek na rynku i ograniczyć nadpłynność w sektorze bankowym. Może to tym samym oddziaływać w kierunku wyższego oprocentowania depozytów.

Natychmiastową reakcją złotego na informacje o stopach procentowych było lekkie osłabienie: kurs EUR/PLN podbił ok. 2 grosze wyżej (do ok. 4,54), co potwierdza nasz szacunek, że rynek wyceniał nieco więcej niż ruch w górę o 50 punktów. Kres wyprzedaży postawiła publikacja komunikatu po posiedzeniu.

Dla rynków finansowych oprócz informacji o wzroście stopy rezerwy obowiązkowej istotne w kontekście komunikatu jest wspomnienie o kursie złotego, którego aprecjacja „byłaby spójna z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej”. Taka retoryka jest de facto powtórzeniem ostatnich komentarzy prezesa Glapińskiego w kontekście złotego i potwierdza nasze oczekiwania, zgodnie z którymi władzom powinno zależeć na umocnieniu waluty, co oddziaływałoby w kierunku ograniczenia inflacji.

Oprócz tego wydźwięk komunikatu jest dość negatywny. Wspomina on o pogorszeniu koniunktury w części krajów – do czynników niepewności w zakresie jej globalnego kształtowania się dodaje sytuację geopolityczną i kształtowanie się polityki gospodarczej w największych krajach, nie wprost odnosząc się w tym miejscu do kwestii potencjalnej agresji Rosji na Ukrainę oraz do polityki Fedu i EBC (o których bezpośrednio wspomina później, zwracając uwagę na zmianę kierunku działań).

Zakładamy, że Rada Polityki Pieniężnej będzie kontynuowała zacieśnienie polityki pieniężnej, a dzisiejsza decyzja i komunikat nas w tym utwierdzają. W środę (09.02) będziemy śledzić konferencję prasową prezesa Glapińskiego (początek o 15:00), która być może rzuci nieco więcej światła na ocenę sytuacji przez decydentów i perspektywy dalszych kroków banku centralnego. Wypowiedzi prezesa Glapińskiego mogą wpłynąć na kurs EUR/PLN.

Autor: Roman Ziruk – analityk Ebury