RPP zgodnie z oczekiwaniami podniosła stopy procentowe o 75 pb.

Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła dziś podniesienie stóp procentowych o 75 pb., w konsekwencji stopa referencyjna wzrośnie do 6,0%. Ostatni raz na takim poziomie była w 2008 r. Reakcja złotego na informacje z RPP była minimalna, co potwierdza, że rynek uznawał podwyżkę o 75 pb. za najbardziej prawdopodobny scenariusz.

W przeciwieństwie do trzech ostatnich posiedzeń tym razem skala podwyżki nie jest zaskoczeniem: zarówno konsensus, jak i my zakładaliśmy, że stopy wzrosną o 75 pb.

Czerwcowy komunikat po posiedzeniu RPP jest podobny do majowego. Jego wydźwięk w kontekście sytuacji gospodarczej interpretujemy jednak jako bardziej negatywny – akcenty rozkładają się inaczej, mniej jest pochwał sytuacji gospodarczej. Natomiast w zakresie dalszych kroków banku centralnego komunikat jest identyczny jak w ostatnich miesiącach i wskazuje na to, że „decyzje będą zależne od napływających informacji”.

Decyzja i komunikat nie wywołały istotnych zmian w rynkowej percepcji w zakresie dalszych podwyżek stóp procentowych. Wyceny kontraktów FRA wskazują, że w ocenie rynku w perspektywie kilku najbliższych miesięcy stopy powinny wzrosnąć do ok. 7,5%.

Co dalej ze stopami?

Nadal zakładamy, że kolejne miesiące przyniosą kontynuację podwyżek stóp procentowych w Polsce, a stopy w perspektywie kilku miesięcy wzrosną do ok. 7%. W naszej ocenie decydenci w coraz większym stopniu powinni jednak przenosić uwagę na aktywność gospodarczą, co oznacza, że tempo wzrostu stóp procentowych może być niższe niż w ostatnich miesiącach. Dużo zależeć będzie od napływających danych pokazujących skalę spowolnienia gospodarczego.

Z uwagą będziemy obserwować konferencję prasową prezesa Glapińskiego, która rozpocznie się w czwartek 09.06 o 15:00. Być może doda ona nieco kontekstu do decyzji i rzuci nieco światła na to, jak mogą kształtować się stopy w przyszłości.

Autor: Roman Ziruk – analityk Ebury