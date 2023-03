Rynek pożyczek pozabankowych hamuje

Początek 2023 roku przyniósł spadki sprzedaży w sektorze instytucji pożyczkowych. W styczniu wartość finansowania w segmencie tradycyjnych pożyczek wyniosła 1,07 mld złotych, co w ujęciu miesięcznym oznacza spadek o 17,8 procent. Ujemną dynamikę sprzedaży odnotował też rynek płatności odroczonych. Wartość transakcji BNPL obniżyła się w styczniu do 214,7 mln złotych, notując spadek o 10,2 proc. w relacji do grudnia.

„Dwucyfrowy spadek wolumenu sprzedanych pożyczek w styczniu to w dużej mierze efekt zmian legislacyjnych. Nowa ustawa antylichwiarska, która weszła w życie pod koniec zeszłego roku, wymusiła na instytucjach pożyczkowych przebudowę oferty produktowej, w efekcie czego branża udziela finansowania na znacznie mniejsze kwoty. W kolejnych miesiącach aktywność sektora może nadal słabnąć” – komentuje Agnieszka Wachnicka, prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.

Rynek pożyczkowy w lutym

Według danych CRIF w lutym 2023 r. instytucje pożyczkowe udzieliły 285 tys. pożyczek o łącznej wartości 978 mln PLN, co oznacza spadek o 6,9 proc. w ujęciu liczbowym i spadek o 8,9 proc. w ujęciu wartościowym w porównaniu do stycznia 2023 roku. W stosunku do zeszłego roku zaraportowane wyniki są wyższe odpowiednio o 14,7 proc. oraz 10,8 procent.

Średnia kwota pojedynczej pożyczki udzielonej w lutym wyniosła 3427 zł w stosunku do 3501 zł w poprzednim miesiącu (-2,1% m/m) i wobec 3547 zł w lutym 2022 r. (-3,4% r/r). Wskaźnik ten jest obecnie na najniższym poziomie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy.

Dane sektora BNPL za styczeń

Rynek płatności odroczonych rozpoczął nowy rok z wyraźnymi spadkami sprzedaży w porównaniu do końcówki 2022 roku. W styczniu firmy oferujące usługi BNPL udzieliły finansowania na poziomie 214,7 mln złotych, co oznacza spadek o 10,2 proc. w stosunku do grudnia 2022 roku. Liczba transakcji zmniejszyła się natomiast o 11,8 proc. w relacji miesiąc do miesiąca. Ujemną dynamikę sektor BNPL odnotował także w zakresie liczby unikalnych klientów, których w styczniu było około 340 tysięcy, czyli o 9,9 proc. mniej niż w ostatnim miesiącu minionego roku.

„Mimo ujemnej dynamiki sprzedaży w styczniu, nastroje w sektorze BNPL nie powinny znacząco spaść. Niższa aktywność branży może wynikać ze zwyczajowo zmniejszonych potrzeb i możliwości konsumpcyjnych w styczniu. W ujęciu rocznym sektor nadal notuje wysokie, trzycyfrowe wzrosty. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wartość udzielonego finansowania wzrosła o 117 procent, z kolei liczba udzielonych pożyczek jest dwukrotnie wyższa niż jeszcze rok temu. Dane te świadczą o tym, że rynek ten jest wciąż w fazie wzrostu – mówi Piotr Badura, wiceprezes CRIF.