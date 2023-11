Rynek wyręczył FED w ponoszeniu stóp w USA

FED na wczorajszym posiedzeniu pozostawił stopy procentowe bez zmian. Wynoszą one 5,25-5,5 proc. i pozostają najwyższe od dwudziestu dwóch lat. Cały czas nie wiadomo, czy cykl podwyżek został już zakończony. Mocny wzrost rentowności obligacji, jaki obserwowaliśmy w ostatnim miesiącu, jest w gruncie rzeczy odpowiednikiem podwyżki stóp.

Na wczorajszym posiedzeniu, FED nie zdecydował się na kolejna podwyżkę stóp. Głównie dlatego, że rynek obligacji w pewnym sensie podniósł stopy za niego. Od początku września oprocentowanie 10-letnich obligacji USA wzrosło z poziomu 4,1 do 4,71 proc. obecnie, w międzyczasie na chwilę przekraczając 5 proc. To wyraźnie zacieśniło warunki finansowe prowadzenia biznesu w sposób porównywalny do podwyżki stóp dokonywanej przez FED.

W obecnym cyklu, FED podnosił już stopy jedenaście razy i jest to najbardziej gwałtowny cykl podwyżek stóp od lat. Nadal nie wiemy jednak, czy ten cykl podwyżek został już zakończony, czy może czeka nas jeszcze kolejna. Jerome Powell nie wykluczył bowiem, że FED zdecyduje się na podniesienie stóp w grudniu. Jednocześnie stwierdził, że obniżki stóp nie były dotychczas rozważane.

Za zakończeniem cyklu podwyżek przemawia mocny wzrost gospodarczy w III kwartale oraz to, że rynek pracy pozostaje silny, mimo pewnych rys na szkle. Wpływ na gospodarkę mają także wspomniane wcześniej wzrosty rentowności obligacji i kosztów długu. FED jest przygotowany na scenariusz miękkiego lądowania, czyli sytuacji, gdy gospodarce USA uda się uniknąć recesji. Jednak wydaje się, że jest jeszcze zbyt wcześnie, by całkowicie wykluczać scenariusz jej wystąpienia. Tym bardziej, że czynniki zewnętrzne (głównie napięcia na Bliskim Wschodzie) mogą doprowadzić do skoku ceny ropy i innych surowców, co może znacznie utrudnić dalszą walkę z inflacją.

W piątek spodziewamy się kolejnej porcji danych dotyczących amerykańskiego rynku pracy, a dane o inflacji za październik, poznamy 14 listopada. We wrześniu, inflacja CPI w USA wyniosła 3,7 proc. r/r.

Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce