SatRev rozpoczyna drogę na giełdę

SatRev, wrocławska spółka z sektora kosmicznego, która jako pierwszy polski komercyjny podmiot umieściła na orbicie własnego satelitę, planuje zadebiutować na rynku jeszcze w 2023 r. W celu sfinansowania dalszego rozwoju, spółka planuje pozyskać kwotę do 15 mln złotych.

SatRev dotychczas umieściła na orbicie okołoziemskiej 11 satelitów, a obecnie firma rozwija kolejne projekty mające na celu wyniesienie nowych orbiterów. Najbliższy start satelity jest zaplanowany na czwarty kwartał 2023 roku. Będzie to satelita dla agencji rządowej Sułtanatu Omanu, co stanowi element strategii ekspansji Spółki na rynki bliskowschodnie oraz Afrykę wschodnią.

– Bardzo szybko się rozwijamy, mamy już podpisane kontrakty w zakresie odbioru zdjęć z naszych satelitów m. in. kontrakt z KOWR na łączną kwotę 42 mln zł na 90 tys. km2 zdjęć z całej Polski (dla potrzeb rolnictwa) SkyWatch z Kanady na łącznie 13 mln USD. Obsługujemy również projekty związane ze wsparciem dużych miast oraz gmin na terenie Polski w zakresie czynności kontrolnych uszczelniania lokalnego systemu podatkowego od nieruchomości. Jesteśmy obecni również w Omanie, gdzie sprzedajemy systemy satelitarne, w Australii gdzie bierzemy udział w budowie australijskiego systemu satelitarnego, w Afryce Subsaharyjskiej, która jest dla nas idealnym projektem do szybkiego rozwoju – opowiada o Spółce Grzegorz Zwoliński, założyciel i Prezes SatRev – Obecnie powstaje dla nas w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej fabryka satelitów, która umożliwi nam produkcję nawet 200 własnych satelitów rocznie. Aby wykorzystać ten potencjał będziemy potrzebować zastrzyku kapitału od inwestorów. Realizujemy już kontrakty w zakresie odbioru zdjęć z naszych satelitów oraz mamy perspektywy na zawarcie kolejnych. Nasze projekty nie są już w fazie badawczej, wchodzą w fazę komercjalizacji. Jesteśmy w przededniu zarabiania na naszej głównej usłudze, czyli dostarczaniu danych satelitarnych i potrzebujemy pieniędzy, by dostarczyć w pełni działający system i budować kolejne nowe satelity. Stąd finansowanie na tym etapie rozwoju spółki jak najbardziej jest nam potrzebne. Wybraliśmy proces tj. nową emisję akcji i wprowadzenie spółki na NewConnect, który w naszej ocenie przyniesie nam najwyższe prawdopodobieństwo sukcesu – dodaje Prezes SatRev.

Spółka rozpoczęła prace przygotowawcze do oferty, podpisała umowę współpracy z Domem Maklerskim BOŚ S.A.

Spółka już obecnie prowadzi rentowne projekty, oprócz wspomnianych kontraktów na dostarczanie danych, SatRev realizuje kompletne programy projektowania, produkcji i wynoszenia satelitów na rzecz agencji rządowych Sułtanatu Omanu oraz Australii. Planowane są także kolejne podobne kontrakty, w tym w krajach afrykańskich. Dodatkowo, przez ponad trzy lata firma skutecznie angażuje się w projekty wsparcia działań kontrolnych w obszarze podatku od nieruchomości, obsługując klientów na terenie całej Polski, w tym zarówno duże miasta, jak i gminy. Sztandarowym projektem jest miasto Wrocław, który jako pierwsze miasto na świecie wykorzystuje technologię kosmiczną do uszczelniania lokalnego systemu podatkowego od nieruchomości.

– Zapotrzebowanie na zdjęcia satelitarne z roku na rok mocno rośnie. Widzimy, że nadchodzi coraz więcej zamówień, zatem koncentrujemy się na budowaniu kompetencji w dostarczaniu takich zdjęć i zdobywaniu nowych zamówień. Poza rolnictwem widzimy duży potencjał w leśnictwie, transporcie, wodzie, rybołówstwie, ochronie granic, planowaniu miast, rozbudowie sieci telekomunikacyjnych, czy też planowaniu i automatyzacji w innych obszarach. Wszystkie będą potrzebowały systemów obserwacyjnych by dostarczać coraz lepsze programy i usługi. Przygotowujemy się by być bardziej aktywnym w tym sektorze – kontynuuje Prezes SatRev – Naszym projektem strategicznym jest też opracowanie własnej technologii – DeploScope – obrazującej w wysokiej rozdzielczości która jest obecnie w fazie końcowych testów. Jest to rewolucyjne rozwiązanie, pozwalające zbierać dokładniejsze dane, przy znacznie niższym koszcie niż istniejące obecnie rozwiązania. Mam nadzieję, że debiut giełdowy, dzięki pozyskanym środkom, przyspieszy realizację wszystkich naszych celów i rozwój SatRev – podsumował Zwoliński.