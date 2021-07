Sebastian Podleśny prezesem globalnej firmy 7N

Po 23 latach zarządzania 7N, międzynarodową firmą IT, Jeppe Hedaa przekazał stanowisko prezesa Sebastianowi Podleśnemu. Nowy CEO jest związany z 7N od 15 lat, ostatnio pełnił funkcję Executive Vice President w globalnych strukturach.

Grupa 7N to 1500 doświadczonych konsultantów IT wspierających zaawansowane projekty informatyczne. Wywodząca się z Danii spółka obecnie działa na kilku rynkach na świecie (m.in. w Finlandii, Indiach, Norwegii, Polsce, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii czy Szwecji) i planuje dalszą ekspansję.

Decyzja o zmianach w zarządzie na szczeblu globalnym wynika z naturalnego, międzynarodowego rozwoju firmy. Choć nadal ponad połowa przychodów pochodzi z Danii, to z roku na rok udział pozostałych rynków zyskuje na znaczeniu. Spółka stara się intensywnie pozyskiwać klientów w Unii Europejskiej i Ameryce Północnej.

– Moim celem na stanowisku prezesa jest dalsza ekspansja międzynarodowa i rozwój usług 7N. Od kilku lat dostrzegamy, że ograniczony dostęp do wykwalifikowanych specjalistów z branży IT, przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania, spowodował, że ich lokalizacja stała się mniej istotna. Do prowadzonych przez nas projektów angażujemy konsultantów, biorąc pod uwagę przede wszystkim ich doświadczenie i umiejętności – zauważa Sebastian Podleśny, nowy CEO 7N.

Z kilkuosobowego zespołu do zarządzania wielką firmą

Sebastian Podleśny jest znaną osobą w branży IT – od 20 lat aktywnie uczestniczy w jej rozwoju. Współpracował z największymi międzynarodowymi korporacjami. Do 7N dołączył we wrześniu 2006 r., kilka miesięcy po formalnym uruchomieniu pierwszego projektu pilotażowego w Warszawie, do którego zaangażowano trzech konsultantów.

– Początkowo nasz kilkuosobowy oddział miał być po prostu centrum kompetencyjnym dla duńskich klientów 7N. W dość krótkim czasie staliśmy się jednak kluczowym rynkiem o najszybszej dynamice wzrostu. To właśnie w Polsce mamy najwięcej konsultantów w grupie (ponad 900) – wyjaśnia Podleśny.

Sebastian Podleśny od 2018 r. pełnił funkcję Executive Vice President 7N, odpowiedzialnego operacyjnie za sprzedaż i rekrutację na poziomie grupy. W nowej roli będzie ściśle współpracował z dotychczasowym CEO, Jeppe Hedaa, który objął stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej całej grupy 7N. Obsługa biznesu 7N w Polsce pozostaje w rękach Grzegorza Pyzla pełniącego funkcję wiceprezesa od 2018 roku.

Przyszłościowy model pracy w IT

Dalszy rozwój międzynarodowy oraz ewolucja modeli współpracy z obecnymi klientami to według nowego kierownictwa kluczowe wyzwania, którymi zamierza się zająć się 7N w nadchodzących latach. Działania w tym zakresie uwzględniają przede wszystkim rozwój organiczny, nie wykluczając przy tym ewentualnych akwizycji innych podmiotów IT.

Istotny będzie nowy model pracy, który uwzględni fundamentalne zmiany, jakie zaszły w interakcjach międzyludzkich w czasie pandemii. Badania własne i zewnętrzne wyraźnie wskazują, że zaledwie kilka procent specjalistów IT chciałoby pracować tylko w biurze lub tylko zdalnie. Zdecydowana większość opowiada się za modelem hybrydowym. Chcieliby w razie potrzeby mieć do dyspozycji biurową infrastrukturę, ale również cieszyć się wygodą wykonywania pracy z domu.

– Samo tworzenie oprogramowania może z powodzeniem odbywać się w trybie rozproszonym, jednak już analiza postępów prac nad projektem, praca kreatywna, a przede wszystkim poszukiwanie kompromisów w sytuacji różnicy zdań mogą wymagać bezpośredniego kontaktu w zespole. Tryb hybrydowy wydaje się więc optymalny – mówi Sebastian Podleśny.

Patrząc w przyszłość, Sebastian Podleśny pozostaje optymistą. Od zawsze miał świadomość, że praca w branży IT niesie ze sobą potrzebę nieprzerwanej adaptacji.

– Wypracowanie najlepszego sposobu pracy będzie wymagało od wszystkich stron sporo elastyczności, otwarcia na nowy rytm działania, odrobiny czasu i cierpliwości. Jestem pewien, że firmy i działy IT, które pozwolą sobie na serię prób i błędów w tym obszarze z czasem staną się skuteczniejsze od innych – prognozuje nowy CEO 7N.

Sebastian Podleśny formalnie obejmuje funkcję CEO z dniem 7 lipca 2021.