Vercom inwestuje 9,4 mln zł w PushPushGo

Vercom kupuje udziały w PushPushGo – liderze w obszarze komunikacji web push (powiadomienia w przeglądarkach internetowych) w Polsce. Transakcja rozszerza skalę działalności Grupy Vercom o kolejny kanał komunikacji. Vercom zakupił 67,42 proc. udziałów PushPushGo, wartość transakcji wyniosła 9,4 mln zł.

– PushPushGo to bardzo ciekawa spółka technologiczna z fantastycznym zespołem i founderami, którzy z pasją i konkretnym planem od początku rozwijają swój produkt. Dla nas jest to inwestycja w technologię web push, która powiększy nasze portfolio usług o nowy kanał oraz pozyskanie know-how i doświadczonych ekspertów specjalizujących się w tym obszarze. Dzięki temu nasza oferta platform CPaaS będzie jeszcze bardziej kompletna i dopasowana do potrzeb najbardziej wymagających klientów. Dodatkowo dostrzegamy mocne synergie sprzedażowe pozostałych kanałów (mobile push, e-mail, SMS, OTT) dla klientów PushPushGo oraz web push dla naszych klientów – komentuje Tomasz Pakulski, członek zarządu Vercom.

PushPushGo jest liderem w obszarze komunikacji web push (powiadomienia w przeglądarkach internetowych) w Polsce z mocną ekspozycją na rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Współpracuje z ponad 150 klientami w Polsce i na całym świecie. Są to przede wszystkim duzi klienci enterprise m.in. Pandora, TUI Group oraz McDonald’s.

– Cieszę się, że nasze działania zostały zauważone i że wspólnie z zespołem Vercom będziemy pracować nad jeszcze efektywniejszym rozwojem naszej technologii i biznesu. Aktualnie jesteśmy liderem w obszarze web push, a dzięki inwestycji Vercomu zyskamy kolejne kanały komunikacji, co naturalnie będzie generowało synergie sprzedażowe. Pozyskując, tak doświadczonego partnera będziemy w stanie rosnąc jeszcze szybciej i skalować nasz biznes na nowe rynki – dodaje Dawid Mędrek, CEO PushPushGo.

Vercom inwestuje w zakup 67,42 proc. udziałów PushPushGo z opcją zakupu po 24 miesiącach kolejnych 16 udziałów, a po 48 miesiącach pozostałych 27 udziałów, osiągając tym samym 100 proc. kapitału zakładowego.