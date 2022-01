Seria awansów w Griffin Capital Partners

Griffin Capital Partners w nowy rok wchodzi nie tylko z nową nazwą, ale i z serią awansów w działach inwestycyjnym i finansowym. Ogłoszone zmiany odzwierciedlają rosnącą skalę działalności Griffin Capital Partners w regionie, szczególnie na rynku inwestycji typu private equity.

Firma Griffin Capital Partners zakończyła właśnie proces rebrandingu. Zmiana nazwy i identyfikacji wizualnej podkreśla rosnące znaczenie private equity jako strategicznego kierunku rozwoju największego prywatnego inwestora i firmy zarządzającej aktywami na rynku private equity i nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Wraz z rebrandingiem w strukturach firmy doszło do istotnych zmian personalnych w działach finansowym i inwestycyjnym. Monika Kaczmarska, dotychczasowa Vice President Finance objęła stanowisko Senior Vice President Finance w dziale finansowym. Do zmian doszło także w dziale inwestycyjnym. Jędrzej Socha, dotychczasowy Vice President Investments objął stanowisko Senior Vice President Investments, a Bartłomiej Bochenek, Jan Niepiekło i Bartosz Sobota awansowali na stanowiska Vice President Investments.

Monika Kaczmarska dotychczas pełniła funkcję Vice President Finance w dziale finansowym Griffin Capital Partners. Jako Senior Vice President Finance będzie odpowiedzialna między innymi za controlling spółek Grupy, realizowanie strategii finansowej, oraz funkcjonowanie procedur, compliance i kontrolę wewnętrzną. Monika Kaczmarska jest specjalistką w zakresie finansów. Wcześniej związana była ze spółkami Cornerstone Partners i Griffin Advisors. Jest absolwentką Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa w Akademii Leona Koźmińskiego, Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Monika Kaczmarska jest tłumaczem przysięgłym języka francuskiego. Po studiach odbyła pięciomiesięczny staż w Komisji Europejskiej w Brukseli.

Jędrzej Socha, dotychczasowy Vice President Investments w dziale inwestycyjnym – awansował na stanowisko Senior Vice President Investments i odpowiada m.in. za projekty z obszaru private equity oraz rozwój nowej platformy energetycznej PAD RES. Wcześniej jako menedżer inwestycyjny w PZU zajmował się inwestycjami private debt oraz private equity. Przeprowadził liczne transakcje typu LBO, lewarowane oraz mezaninowe z polskimi oraz zagranicznymi podmiotami. Zajmował się również nadzorem właścicielskim nad spółkami publicznymi oraz prywatnymi, gdzie zasiadał w radach nadzorczych. Pracował też w departamencie bankowości inwestycyjnej mBanku. Jędrzej Socha jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Cranfield School of Management i posiada certyfikat ACCA.

Bartłomiej Bochenek jest specjalistą w dziedzinie finansów korporacyjnych i inwestycji. Jako Vice President Investments w dziale inwestycyjnym Griffin Capital Partners będzie zajmował się aktywnym rozwijaniem nowych możliwości biznesowych na rynku nieruchomości m.in. mieszkaniowych i biurowych w Polsce i regionie CEE. Od czasu dołączenia do Griffina, Bartłomiej uczestniczył między innymi w transakcji przejęcia Grupy Murapol przez Griffina i Ares Management Corporation, jak też wspierał Echo Investment SA przy nabyciu pakietu większościowego w Archicom SA. Bartłomiej był również zaangażowany m.in. w fundusz Griffin Property Finance, gdzie odpowiadała za finansowanie typu mezzanine dwóch projektów logistycznych o łącznej powierzchni najmu (GLA) blisko 200 tys. mkw. Przed dołączeniem do Griffina swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale finansów korporacyjnych globalnej firmy doradczej PwC. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, posiada również tytuł Chartered Financial Analyst (CFA).

Bartosz Sobota jest specjalistą w dziedzinie ekonomii, finansów i inwestycji. Zajmuje się głównie modelowaniem finansowym i analizą. Jako Vice President Investments w dziale inwestycyjnym Griffin Capital Partners będzie odpowiadał za rozwój dwóch platform inwestycyjnych – Grupy Murapol – jednego z najbardziej aktywnych deweloperów mieszkaniowych w Polsce oraz Echo Investment – największego polskiego dewelopera w sektorze nieruchomości biurowych, komercyjnych i mieszkaniowych. W trakcie swojej kariery zawodowej w Griffinie Bartosz był zaangażowany w liczne transakcje strategiczne dla firmy, m.in. przejęcia pakietu 98 proc. akcji spółki Murapol przez Griffina i Ares Management Corporation. Był również członkiem zespołu odpowiedzialnego za transakcję zbycia większościowego pakietu akcji Echo Investment S.A. firmie WING, w której to transakcji Griffin działał w imieniu swoich strategicznych partnerów i inwestorów firmy. Przed dołączeniem do Griffina pracował w dziale Global Advisory firmy Rothschild & Co – jednej z największych na świecie niezależnych grup doradztwa finansowego. Ukończył studia licencjackie na kierunku metody ilościowe w ekonomii w Szkole Głównej Handlowej oraz studia magisterskie na kierunku Finance & Investment w Rotterdam School of Management.

Jan Niepiekło jako Vice President Investments w dziale inwestycyjnym Griffin Capital Partners będzie zajmował się transakcjami z obszaru private equity i real estate. Posiada 7-letnie doświadczenie w pracy na rynku kapitałowym. Przed dołączeniem do Griffina pracował jako analityk w funduszu private equity Bridgepoint przy transakcjach oraz portfolio management. Wcześniej pracował także jako analityk w banku inwestycyjnym Rothschild & Co, gdzie zajmował się m.in. transakcjami M&A. Jan Niepiekło posiada dyplom Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowości. Jest także absolwentem studiów filozoficznych Uniwersytetu Warszawskiego.

– W ciągu ostatnich 15 lat staliśmy się najbardziej dynamicznym i innowacyjnym inwestorem nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Wraz z rozwojem naszego biznesu rósł także nasz zespół ekspertów – w ubiegłym roku intensywnie rozwijaliśmy zarówno dział inwestycyjny jak i finansowy. Ogłaszane dziś zmiany mają jednak inny charakter. Piątka naszych doświadczonych i sprawdzonych managerów awansowała na wyższe stanowiska, obejmując nowe zadania wpisujące się w aktualną strategię Griffin Capital Partners skoncentrowaną na rozwoju w obszarach private equity i nieruchomości – powiedział Nebil Senman, Partner Zarządzający w Griffin Capital Partners.

– Griffin Capital Partners może pochwalić się imponującym portfolio, jasną wizją i planem strategicznym, dzięki czemu przynosi znaczącą wartość i zyski swoim inwestorom. Ten sukces jest zasługą naszego silnego zespołu ekspertów, dysponujących nieocenioną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w obszarze operacyjnym, inwestycjach kapitałowych i finansowaniu oraz przeprowadzaniu ważnych transakcji na rynku. To ogromny kapitał i jeden z najważniejszych czynników napędzających rozwój Griffina – powiedział Maciej Dyjas, Partner Zarządzający w Griffin Capital Partners.