SatRevolution, z portfela JR HOLDING, wraz z Virgin Orbit i Sułtanatem Omanu weźmie udział w misji deep space

ETCO, reprezentująca Sułtanat Omanu, Virgin Orbit Holdings Inc., SatRevolution S.A., z portfela JR HOLDING, oraz polska spółka TUATARA, w obecności przedstawiciela rządu Sułtanatu Omanu oraz wiceprezesa JR HOLDING – Artura Jedynaka, podpisały w Muskacie, stolicy Omanu, porozumienie o wielostronnej współpracy w celu realizacji pierwszej misji tego kraju w obszar dalekiego kosmosu.

To historyczne przedsięwzięcie ma na celu dostarczenie satelity zaprojektowanego i wyprodukowanego przez SatRevolution na pokładzie nowej rakiety Virgin Orbit w obszar dalekiego kosmosu z misją przeprowadzenia pionierskich badań naukowych oraz pozyskania wysokiej rozdzielczości obrazów. Porozumienie przewiduje również dostarczenie przez SatRevolution i umieszczenie, przez zawiązane konsorcjum, na orbicie okołoziemskiej nanosatelitów w tym pierwszego w historii Omanu. Start pierwszej z tych misji przewidywany jest z bazy w Kornwalii na terenie Wielkiej Brytanii jeszcze w bieżącym roku. Ostateczne parametry obu misji i cele naukowe zostaną określone w toku dalszych studiów.

– „Tylko kilku krajom udało się do tej pory wysłać z sukcesem misje w obszar dalekiej przestrzeni kosmicznej, ale wizje i technologiczne możliwości dostępne dzisiaj umożliwiają krajom aspirującym do misji kosmicznych dołączenie do tej stawki. Jesteśmy dumni, że Sułtanat Omanu powierzył nam, jako jego wyłącznemu partnerowi, misję realizacji ambitnych celów tego kraju w drodze do pozyskania zrównoważonych rozwiązań kosmicznych. Jesteśmy pełni zapału, aby rozpocząć naszą współpracę odnośnie wystrzelenia pierwszych satelitów Sułtanatu Omanu z terenu Wielkiej Brytanii już w tym roku, co jest nie tylko historycznym krokiem samo w sobie, ale również ważnym etapem umożliwiającym badania i eksplorację które nastąpią niebawem.” – powiedział CEO Virgin Orbit – Dan Hart.

Virgin Orbit to, notowana na NASDAQ, założona przez Sir Richarda Bransona w 2017 r. firma, która od 2021 r. rozpoczęła wynoszenie komercyjnych i wojskowych satelitów. Rozwiązanie Virgin Orbit LauncherOne już dwukrotnie, z sukcesem, wyniosło satelity wyprodukowane przez SatRevolution. W grudniu ub. roku ogłoszono inwestycję Virgin Orbit w SatRevolution zakładającą pozyskanie przez Virgin Orbit ok. 20% akcji wrocławskiej spółki za ok. 30 mln USD, co oznacza wycenę SatRevolution na poziome 150 mln USD.

– „Te dwa projekty przyczynią się do realizacji najbliższych celów Sułtanatu Omanu, które obejmują modernizację ekosystemu edukacyjnego, wzrost wsparcia dla badań naukowych oraz innowacji, rozszerzenie wsparcia własnych badań w zakresie najnowocześniejszych technologii, które ukształtują świat w XXI w.” – powiedział CEO SatRevolution – Grzegorz Zwoliński.

Jako wyraz ogromnego znaczenia Porozumienia dla Sułtanatu Omanu, jego ekscelencja dr Ali Al Shidani – Podsekretarz Komunikacji i Technologii Informacyjnych w Ministerstwie Transportu, Komunikacji i Technologii Informacyjnych, Sułtanatu Omanu był świadkiem podpisania tego porozumienia podczas ceremonii w Muskacie.

– „Zajęcie miejsca partnera Virgin Orbit w tak odważnym projekcie, jakim jest deep space mission jest dla nas ogromnym kamieniem milowym. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania naszych dotychczasowych inwestorów, w tym JR HOLDING. Wsparcie to umożliwiło nam doprowadzenie projektów pierwszych satelitów do końca i udowodnienie naszego potencjału jako projektanta i producenta nanosatelitów, nie tylko wykorzystujących najnowocześniejsze technologie, ale co ważniejsze kreujących trendy w branży kosmicznej na poziomie światowym.” – dodał Grzegorz Zwoliński.

Szybki rozwój polskiej spółki, z siedzibą we Wrocławiu ma swoje odzwierciedlenie we współpracy nie tylko z Virgin Orbit, ale również drugą z wiodących prywatnych firm kosmicznych – SpaceX Elona Muska – na pokładzie której nanosatelity SatRevolution również zostały wyniesione na orbitę okołoziemską.

– „SatRevolution to przykład spółki, z naszego portfela, o ogromnym potencjale. Podpisanie porozumienia, którego byłem dziś świadkiem, stawia tę firmę w szeregu nie tylko pionierów komercyjnego przemysłu kosmicznego, ale także najpoważniejszych graczy w tej branży na świecie. Udział w tak odważnym projekcie daje spółce szansę pozyskania bezcennego doświadczenia, a także kontaktów w tym niesłychanie innowacyjnym i konkurencyjnym biznesie. Niedawno zapowiedziana inwestycja kapitałowa Virgin Orbit w SatRevolution potwierdza też naszą, bardzo optymistyczną, ocenę perspektyw SatRevolution.” – powiedział Artur Jedynak – wiceprezes JR HOLDING ASI S.A.

JR HOLDING objął udziały w SatRevolution w lipcu ub. roku.

– „Zaangażowanie w SatRevolution potwierdza skuteczność naszego procesu selekcji spółek do portfela. Zawsze szukamy przede wszystkim zdeterminowanych liderów i zaangażowanego zespołu, dysponujących zweryfikowanym rynkowo produktem. Bez kompetencji i zaangażowania w realizacji wizji liderów przedsięwzięcia trudno o jego sukces. Inwestujemy w spółki przyszłościowe, które pokażą swoją wartość w określonej perspektywie czasowej. Zakładam, że SatRevolution będzie jednym z pierwszych, być może pierwszym, „dolarowym” jednorożcem w naszym portfelu, ale myślę, że nie ostatnim.” – dodał January Ciszewski, Prezes JR HOLDING.