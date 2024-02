KNF zatwierdza prospekt JR Holding

Notowana od 2012 r. na rynku NewConnect firma inwestycyjna JR Holding ASI uzyskała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego sporządzonego w celu przejścia z małego rynku do notowań na głównym parkiecie GPW. Prospekt został złożony w KNF w maju 2022, a jego zatwierdzenie oznacza otwarcie drogi do debiutu JRH na rynku regulowanym.

– Cieszymy się, że sporządzony przez nas dokument został pozytywnie oceniony przez KNF, jest to ukoronowanie niemal dwuletniej pracy zespołu JRH oraz naszych doradców. Przez ten okres byliśmy w stałym dialogu z Urzędem Komisji i odpowiadaliśmy wyczerpująco na wszystkie pytania. Jest to dla nas duży sukces i ważny krok na drodze do debiutu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – powiedział January Ciszewski, inwestor i Prezes JR HOLDING.

JR Holding postrzega przeniesienie notowań z rynku NewConnect na tzw. „duży parkiet” jako ważny cel, jego osiągnięcie ma być istotnym czynnikiem wspomagającym rozwój spółki. Doświadczenia spółek przenoszących notowania z NewConnect na rynek regulowany pokazują, że można liczyć na istotny wzrost obrotów na ich walorach.

– Liczymy na to, że wejście na GPW ułatwi przyciągnięcie inwestorów, którzy nie mają w swojej strategii inwestowania w spółki z NewConnect. Szczególnie dotyczy to większych podmiotów i inwestorów instytucjonalnych, ponieważ obrót na rynku NewConnect zdominowany jest, jak wiadomo, gównie przez inwestorów indywidualnych. Jest to dla nas duża szansa i zamierzamy ją dobrze wykorzystać – dodał Ciszewski.

Kolejnym krokiem jest zgoda Zarządu GPW i debiut notowań na rynku regulowanym. Spółka niezwłocznie składa wszystkie dokumenty i wnioski do GPW i KDPW, aby pierwsze notowanie na głównym rynku mogło się odbyć możliwie szybko.

– Czeka nas jeszcze intensywny okres przed debiutem, z naszej strony jesteśmy gotowi z dokumentacją i liczymy na to, że będzie to proces sprawny – podsumował Prezes JRH.

Prospekt JR Holding ASI S.A. został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D i F. Datę pierwszego notowania wyznaczy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.