Shoper zadebiutował na GPW

Shoper S.A., właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy e-commerce do prowadzenia sklepu internetowego w modelu SaaS (Software as a Service), zadebiutował na głównym parkiecie GPW w Warszawie. Kurs akcji na otwarciu wyniósł 54,1 zł, co oznacza wzrost o 15 proc. względem ceny maksymalnej w ofercie wynoszącej 47,00 zł. Po 15 minutach handlu kurs akcji jest o 17 proc. powyżej kursu odniesienia i wynosi 55 zł.

– Jesteśmy zadowoleni z zakończonego z sukcesem IPO i dołączenia do grona spółek publicznych. Dane z rynku pokazują, że branża technologiczna, zwłaszcza e-commerce i SaaS, ma przed sobą bardzo dobre perspektywy, dlatego wierzymy, że inwestycja w akcje spółki Shoper będzie stanowić ciekawą propozycję dla inwestorów. Dziękuję wszystkim akcjonariuszom za okazane nam zaufanie i zapewniam, że każdego z nich traktujemy jak pełnoprawnego wspólnika, mając na względzie jego najlepszy interes – komentuje Marcin Kuśmierz, prezes zarządu Shoper.

Wartość całej oferty Shoper wyniosła ok. 363 mln zł. Inwestorzy indywidualni złożyli łącznie ok. 2,7 tys. zapisów na ok. 8,3 mln akcji, w wyniku czego średnia stopa redukcji wyniosła ok. 92,5 proc. Do 2026 r. spółka chce zwiększyć bazę użytkowników swojej platformy do 50 tys. sklepów internetowych oraz 7 tys. użytkowników aplikacji ErpBox, dzięki której sklepy na platformie Shoper mogą m.in. zostać zintegrowane z platformami handlowymi pozwalającymi na sprzedaż za granicą. Działający w modelu SaaS Shoper planuje przy tym wzrost przychodów powiązanych ze skalą działalności użytkowników (pay-as-you-grow) z obecnych 50 proc do ok. 80 proc. oraz dalsze wzmocnienie modelu sprzedaży wielokanałowej (omnichannel) w ramach platformy Shoper poprzez rozszerzenie liczby możliwych integracji.

– Debiut giełdowy to bardzo ważny krok w rozwoju naszej firmy i budowania rozpoznawalności marki Shoper na polskim rynku. Już teraz jesteśmy liderem pod względem liczby obsługiwanych sklepów w modelu SaaS, a nasza strategia zakłada realizację kolejnych ambitnych celów. Pozwolą one jeszcze bardziej umocnić naszą pozycję wiodącej platformy pierwszego wyboru oraz umożliwią wejście z ofertą produktową na zupełnie nowe rynki – dodaje Marcin Kuśmierz.

Menadżerami w Ofercie Shoper byli mBank S.A., Biuro Maklerskie PKO BP oraz WOOD & Company Financial Services, a.s. Funkcję doradcy prawnego Spółki w związku z Ofertą pełniła kancelaria prawna MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. Doradcą prawnym Menedżerów Oferty w związku z Ofertą była kancelaria prawna DLA Piper Giziński Kycia sp.j. Funkcję audytora Spółki pełnił Grant Thornton, a InnerValue odpowiadało za komunikację Oferty.