Sieć klubów fitness Premium Fitness & Gym dołącza do portfolio Medicover

Medicover przejęło kolejną znaną sieć klubów fitness i siłowni. Do portfolio firmy dołączyła marka Premium Fitness & Gym – sieć klubów sportowych i siłowni klasy premium. Tym samym Medicover poszerzyła swoje portfolio klubów fitness i siłowni o kolejnych 12 lokalizacji, a także wzmocniła swoją sportową obecność na lokalnych rynkach m.in. na północy kraju.

Dalsza konsolidacja infrastruktury fitness w Polsce, umocnienie pozycji w obszarze oferty sportowej i ekspansja w północnym regionie Polski to główne cele jakie stawia Medicover w swojej strategii rozwoju. Pozyskanie nowej marki sportowej z północy kraju pozwoliło firmie przekroczyć łącznie liczbę 92 klubów fitness i siłowni w portfolio.

Premium Fitness & Gym to marka z 20-letnim doświadczeniem w branży fitness. Sieć Premium Fitness & Gym zlokalizowana jest w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim i mazowieckim. Ostatnio oddane do użytku kluby fitness powstały w Siedlcach i Wejherowie (z końcem ub. r.). To, co cechuje kluby i siłownie tej sieci to wysoka estetyka wnętrz, nowoczesne wyposażenie (m.in.: maszyny eliptyczne z regulowanym wzniosem, bieżnie z dotykowym wyświetlaczem i zróżnicowanym programem treningowym, rowery stacjonarne w różnych wariantach, sprzęty siłowe światowych marek, bramy funkcjonalne), bogata oferta zajęć (m.in. pilates, „Zdrowy kręgosłup”, „Tubing Shape”) oraz wykwalifikowani instruktorzy i trenerzy personalni. Kluby są również wyposażone w strefy SPA z sauną fińską i infrared. Klientami Premium Fitness & Gym są w większości użytkownicy kart czy pakietów sportowych, w tym Medicover Sport.

Medicover, dzięki nowej sportowej inwestycji chce wzmocnić swoją dotychczasową pozycję na lokalnych rynkach fitness.

Przejęcie sieci Premium Fitness & Gym to mocne zaznaczenie naszej obecności na Pomorzu. Do tej pory rozwijaliśmy się w usługach fitness w regionie łódzki, mazowiecki czy na Dolnym Śląsku. Nowa akwizycja pozwoli na dotarcie do klientów z północy – komentuje Artur Białkowski, Dyrektor Zarządzający ds. Usług Biznesowych w Medicover Polska.

Pozyskanie nowego gracza to nie tylko wzmocnienie naszej obecności na mapie sieci klubów fitness, ale świadome i konsekwentne inwestowanie w ofertę sportową, która jest nieodłącznym elementem profilaktyki zdrowotnej – dodaje.

W sportowym portfolio Medicover, włączając w to najnowszą inwestycję, znajdują się obecnie 92 kluby fitness i siłownie. Wszystkie należą do systematycznie rozwijanej przez Medicover bazy obiektów sportowych i rekreacyjnych. Z oferty większości z nich można korzystać w ramach pakietów sportowych Medicover Sport. Obecnie baza ta skupia blisko 4 300 lokalizacji, z czego 1700 klubów fitness i siłowni, ponad 500 obiektów basenowych czy zajęć z jogi czy tańca.

Dziś chcemy kompleksowo dbać o zdrowie pacjentów i zachęcać ich do zmiany trybu życia zarówno poprzez oferowany program Medicover Sport, jak i dzięki sieci własnych klubów fitness – podsumowuje Artur Białkowski.