Siemens przejmuje Heliox, firmę wyspecjalizowaną w zakresie infrastruktury dla e-autobusów i e-ciężarówek

Heliox wzbogaci ofertę Siemens eMobility dla rosnącego rynku ładowania elektrycznych autobusów i ciężarówek.

Przejęcie holenderskiego lidera technologicznego to ważny krok Siemensa na drodze do wzmacniania oferty elektromobilności oraz promowania zrównoważonego rozwoju.

Portfolio Heliox poszerzy zasięg rynkowy Siemensa, przede wszystkim w Europie i Ameryce Północnej.

Siemens AG podpisał umowę nabycia firmy Heliox, holenderskiego lidera technologicznego w zakresie rozwiązań szybkiego ładowania dla elektrycznych autobusów i ciężarówek, a także pojazdów osobowych. Przejęcie wzbogaci istniejącą ofertę Siemens eMobility, dodając produkty i rozwiązania z zakresu szybkiego ładowania skoncentrowane na flotach dużych pojazdów. Portfolio Heliox poszerzy także zasięg rynkowy Siemensa, przede wszystkim w Europie i Ameryce Północnej, jednocześnie zwiększając możliwości w zakresie energoelektroniki. Transakcja podlega zwyczajowemu zatwierdzeniu przez organy regulacyjne.

– To ważny kamień milowy, który dodaje wartości do naszej szybko rozwijającej się działalności eMobility w zakresie ładowania. Oprócz poszerzenia naszej oferty, widzimy potencjał w obszarze cyfryzacji i oprogramowania w odniesieniu do zarządzania energią i zajezdniami oraz usług – powiedział Matthias Rebellius, członek zarządu Siemens AG i dyrektor generalny Smart Infrastructure.

Siemens eMobility jest częścią Siemens Smart Infrastructure. Oferuje sprzęt, oprogramowanie i usługi z bosługą IoT do ładowania prądem zmiennym i stałym o mocy od 11 do 300 kW dla szerokiego zakresu zastosowań. Heliox z siedzibą w Holandii zatrudnia około 330 osób. Siemens przejmuje spółkę od funduszu private equity Waterland oraz podmiotu należącego do grupy pracowników i indywidualnych akcjonariuszy.