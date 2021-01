Simpact VC inwestuje milion złotych w 4Nature System

Polska spółka 4Nature System zajmująca się aranżacją wewnętrznych ogrodów wertykalnych pozyskała 1 mln złotych od funduszu Simpact VC. Środki te zostaną przeznaczone na rozwój innowacyjnej linii zielonych mebli biurowych z żywą roślinnością. Zaangażowanie funduszu w spółkę 4Nature wpisuje się w przyjętą strategię inwestycyjną Simpactu, gdzie jednym z kluczowych kryteriów jest pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne.

4Nature System to proptech startup działający zarówno na polskim, jak i zagranicznych rynkach, który specjalizuje się w połączeniu mebli biurowych i natury przy wykorzystaniu technologii IoT (internet rzeczy). Środki, które zostały pozyskane przez spółkę, zostaną przeznaczone na działania marketingowe oraz dalsze prace badawczo-rozwojowe. Ich celem jest rozwój technologii 4Nature System tak, aby właściwy dobór i rozmieszczenie modułowych mebli z żywą zielenią w biurze zapewniło odpowiedni poziom wilgotności w pomieszczeniach.

– Inwestycja w 4Nature System to nasza cegiełka w promocję i upowszechnienie rozwiązań ekologicznych, służących zarówno gospodarce, jak i ochronie środowiska naturalnego. Cieszymy się, że jako fundusz możemy wspierać projekty, które mają pozytywny wpływ na życie ludzi. Mamy nadzieję, że pozyskane środki ułatwią realizację założonych przez zespół celów biznesowych dotyczących między innymi ulepszenia innowacyjnej linii mebli biurowych – mówi Wojciech Majewski, członek zarządu Simpact VC.

Inwestycja w naturę

Suche powietrze w biurze czy też domu to jedna z istotnych niedogodności, jakie spotykają pracowników. Wpływa to nie tylko na komfort pracy, lecz może też być przyczyną między innymi problemów z oddychaniem. Niski poziom wilgotności powietrza może ponadto przyczynić się do przenoszenia grypy w okresie zimowym, co jest obecnie szczególnie ważne w kontekście pandemii Covid-19.

– Stworzyliśmy 4Nature System z myślą o wszystkich tych, którzy pragną żyć i pracować wśród zieleni, ale ze względu na coraz szybsze tempo życia nie mają czasu na dbanie o nią. Pomysł ten został bardzo dobrze przyjęty. Świadczy o tym między innymi portfolio naszych klientów jak H&M, Amazon, HB Reavis czy Skanska – mówi Beata Dziedzic, CTO firmy 4Nature System. – Cieszymy się, że w dalszym rozwoju wspiera nas fundusz z odpowiednim doświadczeniem w projektach z pozytywnym wpływem społecznym.

W 2021 roku zespół Simpactu zamierza przeprowadzić 8 nowych inwestycji, po czym zakończy swój okres inwestycyjny. – Większość ze wspomnianych wejść planowana jest już na pierwszą połowę bieżącego roku. Ponadto spodziewamy się też dwóch exitów, co potwierdza słuszność przyjętej przez fundusz strategii inwestycyjnej – mówi Krzysztof Grochowski, dyrektor zarządzający funduszem Simpact VC.