Simpact VC podsumowuje trzy lata działalności funduszu

Ekologia czy problemy demograficzne to tylko niektóre z wyzwań, jakim dziś próbuje sprostać cały świat. Simpact to pierwszy z polskich funduszy Venture inwestujący w przedsięwzięcia mające pozytywny wpływ na środowisko lub społeczeństwo. Aktualnie w swoim portfelu posiada już 19 takich spółek. W ciągu trzech lat działalności na ich rozwój przeznaczył ponad 17 mln złotych.

Impact investing, czyli połączenie zysku finansowego z korzyściami społecznymi to dość nowy trend, skala którego z roku na rok stale rośnie. Według najnowszego raportu Global Impact Investing Network w 2019 roku inwestorzy, którzy wzięli udział w badaniu, na tego typu inwestycje przeznaczyli 47 mld dolarów. Co więcej, w 2020 roku respondenci planują przeznaczyć na ten cel już 48 mld dolarów, co by oznaczało wzrost o 2 proc., jeśli chodzi o zainwestowany kapitał.

Impact investing w Polsce

Choć na świecie coraz więcej mówi się o inwestowaniu zaangażowanym społecznie, impact investing wciąż jest w fazie wczesnego rozwoju w przypadku większości państw Europy, w tym też w Polsce. Jednym z pierwszych funduszy, które przyjęły tę filozofię działania na rodzimym rynku, jest Simpact VC.

W pierwszym roku swojej działalności fundusz dokonał 5 inwestycji, angażując w innowacyjne startupy prawie 4 mln złotych. Z kolei rok 2019 okazał się rekordowym w historii funduszu pod względem liczby nowych spółek, które dołączyły do portfela Simpact. Inwestycje o łącznej wysokości 9,2 mln złotych otrzymało aż 10 projektów. Dofinansowanie otrzymały wtedy takie startupy jak: Pergamin, platforma do zarządzania umowami w modelu SaaS, Future Colars, szkoła programowania i kompetencji cyfrowych online czy też Deko Eko, marketplace zajmujący się przetwarzaniem odpadów pochodzących od firm i ich ponownym wykorzystaniem w niestandardowy sposób. Ze względu na epidemię COVID-19 bieżący rok okazał się mniej obfity w inwestycje niż ubiegły. Dofinansowanie na łączną kwotę 4 mln zł otrzymały cztery startupy z Polski, w tym z jednym z nich – ze spółką 4Nature, tworzącą modułowy system ogrodów wertykalnych dla przestrzeni biurowych poprawiających warunki pracy, fundusz podpisał umowę inwestycyjną na 1 mln zł kilka dni temu.

– Inwestowanie w projekty, które zmieniają świat na lepsze to nie tylko zapis w statucie funduszu, lecz jeden z najważniejszych kryteriów procesu inwestycyjnego. Nie ograniczamy się do konkretnego sektora czy gałęzi przemysłu, ale szukamy projektów, których fundamentem modelu biznesowego jest właśnie ta filozofia – mówi Krzysztof Grochowski, dyrektor zarządzający funduszem Simpact VC i dodaje: Obecnie w naszym portfelu znajduje się już 19 spółek, z czego najbardziej reprezentowane są takie branże jak EdTech i MedTech, czyli te szczególnie odporne na dzisiejsze zawirowania. Planujemy kolejnych 8 inwestycji, które chcemy zrealizować w pierwszej połowie przyszłego roku.

Inwestycje Simpactu

Jedną z pierwszych inwestycji funduszu opartej na idei tzw. impact investing był polski startup Glaze Prosthetics. Jego założyciele wykorzystują technologię druku 3D, by tworzyć protezy rąk dopasowane do indywidualnych potrzeb wizualnych i funkcjonalnych użytkowników. Rozwiązanie to oferuje szerokie możliwości jej personalizacji, m.in. takie jak wybór koloru czy też elementów wykończenia.

– Pozyskane środki przeznaczyliśmy na rozwój nowej linii produktów, którą obecnie właśnie testujemy. Opracowany przez nas mechanizm pozwoli użytkownikom na szybką i wygodną zmianę końcówki w protezie, tym samym zwiększając jej funkcjonalność oraz możliwość customizacji. Wkrótce zaoferujemy również wersję 2.0. protez dla najmłodszych oraz nowy model Whizzlink, który umożliwia poruszanie dłonią i palcami – mówi Grzegorz Kosch, CEO Glaze Prosthetics.

Przykładem udanej inwestycji z 2019 roku jest firma E-Contenta – platforma zajmująca się dystrybucją treści reklamowych z wykorzystaniem technologii AI. Narzędzie zostało stworzone w taki sposób, by wyświetlać reklamę tylko tym użytkownikom, których profil odpowiada przynajmniej w 75 proc. grupie docelowej danej firmy.

– Inwestycja Simpactu dostarczyła nam środki potrzebne między innymi na stworzenie systemu CRM, co znacznie ułatwiło budowanie dobrych relacji z klientami czy też dalszy rozwój projektu. Pod tym drugim kryje się chociażby otwarcie siedziby w Warszawie, dzięki czemu dotarliśmy do jeszcze większego grona odbiorców naszych usług – mówi Zoia Andreeva, CEO i założycielka E-Contenta.

Plany na przyszłość

Jak informują przedstawiciele funduszu, przyszły rok to dla nich nie tylko czas kolejnych inwestycji, lecz też rozwoju nowych inicjatyw biznesowych.

– W kolejnych latach będziemy nadal konsekwentnie wspierać rozwój startupów, które przyczynią się do rozwiązywania najważniejszych wyzwań przed jakimi stoimy lokalnie i globalnie. Poza planowanymi inwestycjami, poczyniliśmy już pierwsze przygotowania do utworzenia nowego, znacznie większego funduszu. Na razie nie chcemy zdradzać szczegółów, możemy jednak powiedzieć, że perspektywa dla „impactu” wygląda naprawdę obiecująco – mówi Krzysztof Grochowski.