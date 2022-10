Słaby dolar = droga ropa. Gaz blisko minimów półrocza

Na rynku mamy dość dziwną sytuację. Z jednej strony ropa właśnie odbija w górę, z drugiej strony mamy właśnie odbicie gazu w dół. Pokazuje to, że surowce energetyczne nie są już ze sobą tak silnie powiązane.

Kanada ostrożniejsza

Ostatnie trzy miesiące to spadek inflacji w Kanadzie. Z 8,1% spadła już do 6,9%. Nie zmienia to faktu, że stopy procentowe dalej rosną, by nie dopuścić do eskalacji problemu. Wczoraj spodziewano się podwyżki do poziomu 4%, by osiągnąć ten sam wynik co USA. Bank Kanady zdecydował się jednak na mniejszy ruch i jesteśmy na poziomie 3,75%. Jest to teoretycznie mniej niż inflacja, ale jest to bardzo niewielka różnica jak na państwa zachodnie. Po samej decyzji na rynkach pojawiło się sporo zamieszania. Kurs dolara kanadyjskiego początkowo gwałtownie spadł, ale szybko wrócił na niezmienione poziomy.

Tańszy gaz na zimę?

Rosyjska presja na ceny gazu przestaje być aż tak skuteczna. Analitycy wskazują wiele czynników fundamentalnych, które utrudniają rosyjskiemu agresorowi trzymanie Europy w szachu. Jednym z nich jest wyraźnie cieplejszy od oczekiwań październik. Dzięki temu magazyny w większości państw są wciąż niemal pełne. Rośnie zatem szansa, że sezon grzewczy będzie niezagrożony. Zasoby finansowe, które Rosja mogła przeznaczyć na wykupywanie surowca, też są skończone. Patrząc na stabilizację cen, wielu obserwatorów podejrzewa, że przy zorganizowaniu alternatywnych dostaw do wielu państw Unii ilość zasobów potrzebna na destabilizację zaczyna być poza zasięgiem nawet dyktatury nieliczącej się z kosztami. Dla nas to bardzo dobra wiadomość. Oznacza to, że być może podwyżki cen gazu nie będą aż tak duże.

Słaby dolar = droga ropa

Na rynku jest kilka prawidłowości, które zadziwiają swoją skutecznością. Jedną z nich jest tendencja do wzrostów cen ropy, gdy dolar słabnie oraz jej spadków, gdy dolar zyskuje na sile. Można by sugerować, że wynika to ze stabilności cen w walutach krajów producenckich, aczkolwiek nie tłumaczy to z pewnością siły tych ruchów. Są one bowiem często znacznie silniejsze niż zmiany na dolarze. Tak też było wczoraj. Dolar osłabł o 1,5 centa względem euro, za to ropa podrożała o 3 dolary na baryłce. Procentowo to dwa razy większa zmiana. Warto też zwrócić uwagę na wzrost apetytu na ryzyko na rynkach. Wraz ze słabnącym dolarem kapitał płynął na rynki bardziej ryzykowne, w tym właśnie surowce.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:30 – USA – PKB,

14:30 – USA – zamówienia na dobra,

14:30 – USA – wnioski o zasiłek dla bezrobotnych.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl i Walutomat