Spada liczba budowanych biur. Wrzesień z najniższym wynikiem w 2022 roku

Spada liczba budowanej powierzchni biurowej w Polsce. Jak pokazuje raport REDD, na początku września w budowie pozostawało 639 tys. mkw. i jest to najniższy wynik od początku 2022 roku. W sumie do wynajęcia pozostaje w Polsce ponad 2,8 mln mkw. powierzchni biurowej w budynkach dostępnych oraz pozostających w budowie, ale już komercjalizowanych.

Jeszcze w styczniu 2022 roku w budowie pozostawało ponad 1,2 mln mkw., w kwietniu budowało się 875 tys. mkw., a w sierpniu w budowie pozostawało 700 tys. mkw. Jak pokazuje raport REDD, na początku września w budowie pozostawało 639 tys. mkw. i jest to najniższy wynik od początku 2022 roku.

Zasoby biurowe w Polsce

Według analityków REDD zasoby powierzchni biurowej w całej Polsce wynosiły na początku września 13,7 mln mkw. – Przez ostatni miesiąc zasoby zwiększyły się o 66,4 tys. mkw. – mówi Krzysztof Foks, head of research w REDD. Na najemców w całej Polsce czeka w sumie ponad 2,8 mln mkw. powierzchni biurowej. W budynkach oddanych to 2,3 mln mkw., a w budynkach w budowie 522 tys. mkw. wolnej powierzchni.

Z danych REDD wynika, że w Warszawie tzw. współczynnik pustostanów to 11,1 proc., we Wrocławiu 17 proc. w Trójmieście 12,3 proc. w Katowicach 16,4 proc. w Poznaniu 11,3 proc., w Łodzi 15,7 proc., a w Krakowie 12,6 proc. Od początku roku średni poziom pustostanów spadł we Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Warszawie i w Trójmieście. – Znacznie wzrósł w Katowicach, na co wpływ ma oddanie do użytku sporej liczby biur, które teraz czekają na najemców – wyjaśnia Krzysztof Foks.

Średni czas wynajmu biur w Polsce

Z analiz REDD wynika, że średni czas wynajmu biur w Polsce wynosi 420 dni. – W I kw. odnotowywaliśmy stopniowy wzrost liczby dni, kiedy biura stałe puste. W II kw. czas ten się skrócił, ale teraz znów się wydłuża – dodaje Krzysztof Foks. Raport pokazuje, że najszybciej biura wynajmują się w Poznaniu (362 dni), a najdłużej biura czekają na najemców w Trójmieście, gdzie REDD Index wynosi 550 dni. – Nasze dane pokazują, że szybciej wynajmują się stosunkowo niewielkie moduły. Ze względu na pracę zdalną wiele firm szuka mniejszych biur – zaznacza Foks.

W ocenie eksperta szybciej wynajmują się także biura w tańszych lokalizacjach. Na początku września najwyższa stawka za mkw. była w Warszawie i wynosiła prawie 14 euro za mkw. Najmniej najemcy zapłacą z kolei w Łodzi — niecałe 10 euro za mkw.

Raport został opracowany przez Dział Analiz na podstawie zaktualizowanych danych w 95% budynków w Polsce.