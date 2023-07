Sprzedaż danych Cloud Technologies wciąż rośnie. W maju wzrosła o 49 % r/r

Cloud Technologies, spółka dostarczająca dane do targetowania reklamy internetowej, które zasilają kampanie największych marek na świecie, dzięki postawieniu na wysokomarżowy segment sprzedaży danych kontynuuje dynamiczny wzrost organiczny. Sprzedaż danych Cloud Technologies do kluczowych klientów wzrosła w maju br. o 49 % r/r. Zgodnie ze strategią rozwoju na lata 2023-2025 r. spółka spodziewa się dalszych wzrostów w tym segmencie. Jednocześnie aktywnie poszukuje nowych obszarów monetyzacji danych o dużym potencjale wzrostu, jak np. perspektywiczny rynek sztucznej inteligencji, który do rozwoju potrzebuje dużych zbiorów ustrukturyzowanych danych.

– Sprzedaż danych na rosnącym rynku reklamy internetowej cały czas napędza nasze przychody. Odnosząc się do samej dynamiki warto jednak podkreślić, że rozwijamy się znacznie szybciej niż rynek. Co ważne, dynamika sprzedaży kształtuje się na wysokim poziomie pomimo wysokiej już bazy z poprzedniego roku, co potwierdza jak duży potencjał drzemie w danych. Realizowana obecnie strategia na lata 2023-2025, będąca ewolucją poprzedniej, w naszej ocenie przyniesie kontynuację wzrostów, a jednocześnie otworzy przed nami kolejne, atrakcyjne segmenty rynku, takie jak wykorzystanie danych cyfrowych w sektorze AI – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Notowana na głównym parkiecie GPW Cloud Technologies od lat pozyskuje dane i wykorzystuje algorytmy AI, między innymi w celu zaawansowanego klasyfikowania treści. Spółka zasila danymi algorytmy maszynowego uczenia największych platform odpowiedzialnych za emitowanie reklam internetowych. W wyniku właściwego targetowania reklamodawcy osiągają lepsze wyniki oraz tym samym zwrot z inwestycji. Raportowany wskaźnik szacunkowej miesięcznej dynamiki sprzedaży danych obejmuje kluczowych klientów Cloud Technologies. Około 80% przychodów ze sprzedaży danych Cloud Technologies pochodzi z największego rynku reklamowego świata, czyli z USA, który jest jednym z najbardziej wymagających i konkurencyjnych rynków reklamy na świecie.

Celem strategicznym Cloud Technologies w perspektywie 2023 – 2025 jest dalszy dynamiczny rozwój sprzedaży danych w obecnych i nowych obszarach o dużym potencjale wzrostu. W ramach realizacji nowej strategii spółka zamierza przeznaczyć do 100 mln PLN w latach 2023 – 2025. Szczegółowy plan zakłada przeznaczenie do 60 mln PLN na potencjalne akwizycje i inwestycje, około 10 mln PLN na prace badawczo-rozwojowe, a także około 30 mln PLN na skup 250 000 akcji w ramach programu motywacyjnego dla pracowników. Jednocześnie Zarząd Cloud Technologies zarekomendował ustanowienie polityki dywidendowej, z dywidendą w wysokości około 20% oczyszczonego wyniku EBITDA. 30 czerwca br. spółka wypłaciła z zysku netto za 2022 rok dywidendę w łącznej wysokości 4,6 mln zł, co oznaczało 1 zł dywidendy na akcję.

Cloud Technologies osiągnęło wszystkie cele założone w strategii na lata 2021-2023. Przychody z wysokomarżowego segmentu sprzedaży danych w 2022 roku wzrosły do poziomu 38,5 mln PLN (+53% r/r), a spółka stała się jednym z wiodących dostawców na globalnym rynku danych. W lipcu 2022 r. Cloud Technologies dokonało akwizycji hiszpańskiej spółki TL1 za 1,9 mln EUR, a w grudniu spółka przeszła z rynku NewConnect na Główny Rynek GPW, zaliczając udany debiut. Z kolei w lutym br. spółka sfinalizowała proces zakupu kodów źródłowych do platformy DSP, co zwiększa niezależność w funkcjonowaniu grupy kapitałowej na rynku reklamy internetowej. W ramach realizacji poprzedniej strategii (2021-2023) Cloud Technologies przeprowadziło skup akcji własnych na potrzeby programu motywacyjnego, skupując łącznie 250 000 akcji za 11,2 mln PLN oraz z powodzeniem zrealizowało projekty B+R o wartości 3,3 mln zł.