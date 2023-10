Sprzedaż detaliczna w Polsce niższa niż przed rokiem

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu była niższa niż przed rokiem o 0,3%. Ujemna dynamika sprzedaży detalicznej wciąż się utrzymuje, jednak jak się wydaje jesteśmy już blisko wyjścia na dodatnie dynamiki, co będzie oznaczało realny wzrost konsumpcji. Dezinflacja postępuje wraz z nią realnie zaczynają rosnąć również wynagrodzenia. Spodziewam się kontynuacji tych trendów, co powinno przełożyć się na wzrost konsumpcji w kolejnych okresach. Teraz, o ile sprzedaż detaliczna w cenach bieżących rośnie, to jest to zasługą jedynie inflacji. Konsumpcja nie wzrosła w relacji rocznej.

Dzisiejsze dane okazały się lepsze niż prognozy ekonomistów. Nie oznacza to jednak, że konsumpcja szybko i mocno odbije, raczej będzie to stopniowy ruch korespondujący z oczekiwanym dalszym spadkiem inflacji. Wydaje się, że przyszłe ożywienie koniunktury może opierać się w pierwszej kolejności właśnie na odbiciu w konsumpcji. Stąd tak ważne jest „pokonanie inflacji”, co wymiernie przełoży się na zachowania konsumentów.

Bartosz Wałecki, Analityk z Michael / Ström Dom Maklerski