Sprzedaż Mercedes-Benz w Polsce w 2022 roku: dynamiczne wzrosty w strategicznych segmentach

Mercedes-Benz chce dostarczać najbardziej pożądane samochody świata, koncentrując się na rozwoju luksusowych linii modelowych i submarek, a jednocześnie intensyfikując swoją transformację w kierunku przejścia na napędy całkowicie elektryczne. Na polskim rynku w 2022 roku producent luksusowych samochodów z sukcesami realizował swoją strategię i zanotował dynamiczne wzrosty w kluczowych dla siebie segmentach. Od stycznia do grudnia ub.r. zarejestrowano w Polsce blisko 20,6 tys. nowych osobowych Mercedesów – to o 5% więcej niż rok wcześniej.

Submarki Mercedes-AMG, Mercedes- Maybach, Klasa G oraz Klasa S osiągnęły 17-procentowy udział w sprzedaży Mercedes-Benz, w czym między innymi zasługa wysokiego popytu na Klasę S, stanowiącej trzecią najwyższą sprzedaż w Europie. Imponujący wynik uzyskały również zelektryfikowane modele z gwiazdą: wynik 2374 aut elektrycznych i hybryd plug-in plasuje Mercedes-Benz na pierwszym miejscu w tej kategorii wśród wszystkich marek samochodów osobowych w Polsce.

W 2022 r. Mercedes-Benz konsekwentnie wzmacniał swoją pozycję na polskim rynku jako marki samochodów luksusowych i o wysokich osiągach oraz wiodącego producenta aut zelektryfikowanych. Łącznie od stycznia do grudnia w naszym kraju zarejestrowano blisko 20,6 tys. nowych osobowych Mercedesów (wynik obejmuje Klasę V, nie uwzględnia natomiast osobowych wersji dostawczych modeli Mercedes-Benz Vans). To o 5% więcej niż w 2021 r. – przy czym cały rynek marek premium wzrósł o 2,4%.

– 2022 rok przyniósł wzmocnienie pozycji Mercedes-Benz w Polsce: w strategicznych dla marki segmentach submarek luksusowych oraz niezwykle ważnych pojazdów bateryjnych. Pomimo utrzymujących się ograniczeń w dostępności aut wynikłej ze złożonej sytuacji na rynku półprzewodników i przerwanych łańcuchów udało nam się zakończyć rok 2022 z 5% wzrostem. Wyniki Mercedes-Benz w Polsce to nie tylko zwiększenie sumarycznej sprzedaży – wzrośliśmy w ważnych i symbolicznych dla nas odmianach modelowych – tu znamienny jest choćby przykład ponad 17% wzrostu sprzedaży Klasy S czy bardzo dobry rok dla naszej gamy elektrycznej. Z końcem 2022 roku dysponujemy już pełnym pokryciem pojazdami typu BEV w głównych segmentach samochodów osobowych, w których obecna jest nasza marka a to nie koniec propozycji modelowych w gamie pojazdów bateryjnych od Mercedesa – powiedział Marcin Kwoka, dyrektor zarządzający Mercedes-Benz Polska samochody osobowe.

Zeszłoroczny poziom rejestracji nowych samochodów zapewnił Mercedes-Benz siódmą pozycję w rankingu najchętniej wybieranych marek nowych aut w naszym kraju i zaowocował 5-procentowym udziałem w rynku (wzrost o 0,5 punktu procentowego). Polska, podobnie jak przed rokiem, okazała się trzynastym największym rynkiem Mercedesa na świecie.

Najchętniej wybieranym modelem z gwiazdą w 2022 r. był GLC, który mimo zmiany generacyjnej znalazł 3 748 nabywców. Drugie miejsce w rankingu popularności zajął GLE 2 990, a na trzeciej pozycji uplasowała się Klasa C 2 187 (dane sprzedażowe dla wszystkich wersji nadwoziowych danej linii modelowej).

W szczególności Mercedes-Benz wzmocnił swoją pozycję w segmentach z grupy submarek luksusowych (Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Klasa G oraz Klasa S). W ubiegłym roku przypadało na nie 3472 rejestracje, co stanowi 17% udziału w łącznej sprzedaży, i to pomimo ograniczonej dostępności z powodu trudności na rynku półprzewodników oraz w łańcuchu dostaw. Na uwagę zasługuje znakomity odbiór na polskim rynku Klasy S, której sprzedaż wzrosła o blisko 18%.

W ramach swojej globalnej strategii do 2030 r. Mercedes-Benz zamierza przejść na napędy wyłącznie elektryczne wszędzie tam, gdzie pozwolą na to warunki rynkowe. Producent spod znaku trójramiennej gwiazdy dysponuje już kompleksową ofertą hybryd plug-in i konsekwentnie poszerza swoją gamę aut w 100% zasilanych prądem. Zelektryfikowane modele (xEV) spotykają się z pozytywnym odbiorem także wśród polskich klientów

– potwierdza to ich wysoki udział w całkowitej ubiegłorocznej sprzedaży Mercedes-Benz w Polsce, wynoszący 11,5%. Od stycznia do grudnia zarejestrowano w naszym kraju 1517 hybryd plug-in oraz 857 w pełni elektrycznych Mercedesów. Ich skumulowany wynik jest o 13% wyższy niż w 2021 r. Rezultat: w 2022 r. Mercedes-Benz dostarczył najwięcej zelektryfikowanych pojazdów wśród wszystkich marek samochodów osobowych w Polsce.

Listę najpopularniejszych elektrycznych modeli z gamy Mercedes-EQ otwiera kompaktowy SUV EQA (254 szt.), Za nim uplasował się nieco większy model EQB (157 szt.), zdolny przewieźć nawet 7 osób, a trzecim najchętniej wybieranym modelem okazała się biznesowa limuzyna EQE (144 szt.).

2023 rok zapowiada się nie mniej dynamicznie i ekscytująco. Niedawno ruszyła sprzedaż nowego elektrycznego SUV-a z gwiazdą, modelu EQE SUV. W ciągu roku producent zaprezentuje między innymi zupełnie nowe wcielenie Klasy E, a także pierwszy model Mercedes-Maybach w 100% na prąd – EQS SUV.

– Miniony rok daje Mercedesowi w Polsce liczne powody do zadowolenia: jesteśmy kluczowym rynkiem w regionie, siódmym co do wielkości w Europie i czternastym na świecie. Choć zakłócenia w dostępności komponentów w 2022 roku ograniczyły nasz potencjał, to wzrośliśmy w segmentach, na których się koncentrujemy czyli w samochodach luksusowych oraz elektrycznych. Naszą ambicją jest ciągłe doskonalenie naszych produktów i usług, tak by być wyznacznikiem najwyższego standardu dla naszych klientów.

Mamy do tego odpowiednie narzędzia – naszą profesjonalną i zaangażowaną sieć dealerską oraz wspaniałe samochody marzeń, które polscy klienci już dziś bardzo je doceniają. O znakomitej pozycji naszych topowych linii najlepiej świadczy fakt, że Polska jest trzecim co do wielkości europejskim rynkiem sprzedaży dla Klasy S oraz drugim dla modeli Mercedes-Maybach. Jeśli chodzi o Klasę G jesteśmy 3 rynkiem, a w maszynach Mercedes-AMG, plasujemy się na piątym miejscu na Starym Kontynencie. Jesteśmy dumni z tych wyników

w Polsce i jednocześnie mamy świadomość odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa – niezmiennie chcemy produkować najbardziej pożądane samochody świata. W przyszłość patrzymy jednak z optymizmem, a w 2023 roku już zapowiadamy kolejne fascynujące nowości Mercedesa, AMG i pierwszego elektrycznego Maybacha

– skomentował Wolfgang Bremm von Kleinsorgen, dyrektor generalny klastra Mercedes-Benz na Europę Środkowo-Wschodnią.