Sprzedaż zabawek przeniosła się do internetu. Tradycyjne sklepy coraz częściej korzystają z nowych form sprzedaży w sieci

Eksperci mówią już o trwałej zmianie nawyków konsumenckich. Mimo otwarcia sklepów i galerii handlowych sprzedaż przez internet wciąż notuje dynamiczne wzrosty. Jedną z kategorii, w których konsumenci chętniej kupują online, są artykuły dla dzieci, również zabawki. – Ten rok przyniósł branży transformację cyfrową – mówi Bartosz Ulman z Orbico. Do sieci przeniosła się nie tylko sprzedaż, lecz również reklama i prezentacja zabawek.

– Zamknięcie stacjonarnych sklepów zabawkarskich miało druzgocący wpływ na wszystkie firmy, które nie prowadziły sprzedaży w internecie ani aktywnej komunikacji z konsumentami przez portale społecznościowe – mówi agencji Newseria Biznes Bartosz Ulman z Orbico, firmy dystrybuującej zabawki. – W wielu takich placówkach obroty spadły nawet o 80 proc., jednak część sklepów, zwłaszcza tych prowadzących sprzedaż internetową, nie może narzekać.

Jak ocenia, sprzedaż online zdecydowanie zyskała w ostatnich tygodniach również w kategorii artykułów dla dzieci i może odpowiadać za 40 proc. sprzedaży zabawek w Polsce.

– Ten rok dla branży zabawkarskiej będzie rokiem transformacji cyfrowej dla wielu sprzedawców. Otwarcie sklepu internetowego lub wejście na popularne platformy marketplace stały się niezbędnym elementem dywersyfikującym ryzyko – mówi ekspert.

Według raportu „E-commerce w czasie kryzysu 2020” przygotowanego przez Izbę Gospodarki Elektronicznej Polacy dostrzegają wiele zalet zakupów internetowych, które zyskały na znaczeniu w okresie pandemii SARS-CoV-2. Najważniejszym udogodnieniem jest fakt, że zakupy w sieci nie wymagają opuszczania domu i kontaktu z innymi osobami. 45 proc. badanych wskazało, że w związku z zagrożeniem koronawirusem zdecydowało się rzadziej dokonywać zakupów w sklepach tradycyjnych, aby zmniejszyć ryzyko zarażenia. Co ciekawe, sklepy internetowe notują dynamiczne wzrosty sprzedaży również w ostatnich tygodniach, mimo że działają już sklepy stacjonarne i galerie handlowe.

Do sieci przeniósł się także sposób prezentacji produktów.

– Na popularności zyskała sprzedaż przez transmitowanie na żywo wideo ze sklepów z prezentacją produktów za pośrednictwem Facebooka. To bardzo ciekawa i nowoczesna forma sprzedaży, która moim zdaniem może z nami pozostać na dłużej. Część sklepów często prowadzi takie transmisje, w trakcie których sprzedają znacznie więcej niż przed pandemią – mówi Bartosz Ulman.

Jak wynika z danych platformy Shoper, w marcu kategoria dzieci była jedną z najszybciej zyskujących w sprzedaży internetowej (obok branż: delikatesy, zdrowie i uroda oraz upominki i akcesoria). Eksperci platformy podkreślają, że za ten skok w branży dziecięcej odpowiada wzrost zapotrzebowania na zabawki w domu, który pojawił się wraz z zamknięciem przedszkoli. Dane Orbico wskazują, że dużą popularnością cieszyły się zwłaszcza gry planszowe, klocki i puzzle.

Jak zakłada ekspert z Orbico, okres wakacji może w tym roku sprzyjać branży zabawkarskiej. Nie wiadomo, czy wakacje zagraniczne będą możliwe i czy rodzice będą chętni wysłać dzieci na kolonie czy obozy. To może się przyczynić do wzrostu sprzedaży zabawek, które będą traktowane jako rekompensata wakacji dla dziecka.

– Jeśli nie doświadczymy drugiej fali pandemii koronawirusa, sytuacja w branży zabawkarskiej ustabilizuje się zapewne już we wrześniu, gdy dzieci wrócą do szkół – prognozuje Bartosz Ulman. – Jednak nie unikniemy podwyżek cen zabawek w drugiej połowie roku spowodowanej mniejszą siłą nabywczą złotówki w stosunku do dolara. Podwyżka może wynieść ok. 7 proc.

Polski rynek zabawek stale rośnie. Jak wynika z badań RMD Research, w 2019 roku w ujęciu wartościowym wzrost ten wyniósł ok. 5 proc. w porównaniu do 2018 roku. Największy segment rynku zabawek to artykuły przeznaczone do uprawiania sportu i rekreacji (w tym outdoorowych aktywności). Stanowią one około 17 proc. sprzedaży w ujęciu wartościowym, przy czym wykazują wyraźną sezonowość sprzedaży. Drugi w kolejności jest segment klocków – jego udział w rynku wynosi wartościowo 15 proc. według danych za 2019 rok. Na rynek zabawek składają się także inne segmenty asortymentowe: zabawki dla dzieci najmłodszych (do pięciu lat), lalki, pojazdy, zabawki kreatywne, gry, figurki, pluszaki, puzzle oraz zabawki elektroniczne.