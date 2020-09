Strategia OMNICHANNEL kluczowa dla nieruchomości handlowych w „nowej normalności”

Jak wynika z nowego raportu międzynarodowej firmy doradczej Savills “Impact of Covid-19 on European Retail”, powrót sektora handlowego w Europie do nowej normalności będzie upływał pod znakiem zintegrowanej strategii omnichannel.

Savills podaje, że pomimo niepewności spowodowanej przez pandemię Covid-19 sprzedaż detaliczna stopniowo rośnie (+0,7% rok do roku w lipcu), a niektóre kraje odnotowują poprawę wskaźnika zaufania konsumentów. Łączna wartość sprzedaży detalicznej w lipcu przekroczyła ubiegłoroczne poziomy między innymi w Norwegii (13,8%), Irlandii (9,1%), Holandii (6%), Francji (5,8%), Danii (5,6%) i Niemczech (3,5%).

Eri Mitsostergiou, dyrektor w dziale badań rynków europejskich, Savills, powiedziała: „Pomimo odczuwanych przez handel negatywnych skutków pandemii Covid-19, widać już pierwsze oznaki optymizmu związane ze stopniowym powrotem Europy do nowej normalności. Wskaźniki odwiedzalności rosną dzięki ponownemu otwarciu obiektów handlowych i rozrywkowych na całym kontynencie”.

W okresie lockdownu niezwykle dynamicznie rozwinął się e-commerce, który szybko stał się najbezpieczniejszym sposobem robienia zakupów i często jedynym kanałem umożliwiającym w tym czasie zakup innych produktów niż tylko artykułów pierwszej potrzeby.

CRR (Centre for Retail Research) szacuje, że pomimo nieznacznego spadku z rekordowego poziomu odnotowanego na początku lata wartość sprzedaży w kanale online w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech i Holandii wyniesie blisko 325 mld euro, co oznacza wzrost o 31% rok do roku i zwiększenie średniego udziału tego kanału w całkowitym handlu detalicznym do 16,2%. Według tych samych prognoz średni udział handlu elektronicznego w Europie Zachodniej wzrośnie do końca 2021 roku do 24,3%, czyli w ciągu jednego roku urośnie o tyle, o ile rósł w ciągu pięciu lat.

Marta Mikołajczyk-Pyrć, dyrektor zespołu nieruchomości handlowych w dziale zarządzania nieruchomościami Savills w Polsce: „Od dłuższego czasu obserwujemy rozwój sklepów internetowych, jako odpowiedź na wszechobecną digitalizację. Pandemia tylko wzmocniła ten trend. Najemcy obiektów handlowych coraz częściej wprowadzają nowoczesne technologie do swoich sklepów, by wyjść naprzeciw zmieniającym się preferencjom zakupowym klientów. Strategia omnichannel, czyli rozwój sprzedaży w obu kanałach, które wzajemnie się przenikają i wzmacniają, powinna być teraz kluczowa dla najemców”.

Eri Mitsostergiou dodaje: „Dużo się mówi o przyspieszeniu przez Covid-19 trendu polegającego na rosnącej popularności zakupów online, a ostatnie sześć miesięcy i prognozy dotyczące udziału handlu internetowego pokazują, że sieci handlowe powinny wziąć to pod uwagę, aby przetrwać. Musimy jednak także pamiętać o tym, gdzie konsumenci najczęściej robią zakupy. Wdrożenie strategii omnichannel będzie miało kluczowe znaczenie dla utrzymania klientów, zwłaszcza w krajach takich jak Hiszpania, Polska i Czechy, w których cyfryzacja rynku handlowego jest dopiero na początkowym etapie rozwoju”.