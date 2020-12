SunRoof wchodzi do Niemiec

SunRoof, startup tworzący dachy solarne 2w1 i innowacyjne fasady, które produkują „zieloną” energię ze słońca, otwiera oddział w Niemczech:

Dach solarny SunRoof zastępuje tradycyjny dach i produkuje prąd ze słońca bez instalowania na jego powierzchni paneli fotowoltaicznych.

Technologia dachów solarnych opracowana przez SunRoof jest już z powodzeniem stosowana w ponad 100 domach w Szwecji, Norwegii, Polsce i Szwajcarii.

Niemcy są kolejnym rynkiem, na którym klienci dostaną szansę stworzenia samowystarczalnego energetycznie i inteligentnego domu dzięki solarnym innowacjom oferowanym przez SunRoof.

O sukcesie dachu solarnego 2w1 decydują jego kluczowe zalety: pełni funkcję dachu i jednocześnie wytwarza energię elektryczną ze słońca bez dodatkowych instalacji PV, wyróżnia go doskonały szwedzki design i wygląda jak nowoczesna dachówka, a ponadto do jego budowy potrzeba mniej materiałów niż w przypadku standardowego dachu i paneli fotowoltaicznych. SunRoof ma najmniejszy ślad węglowy CO2 w swojej kategorii i pomaga osiągnąć neutralność klimatyczną.

Kiedy w październiku 2016 roku Tesla zaprezentowała swój dach solarny, przyciągnęła uwagę całego świata. Jednak od tego czasu dachy solarne zostały zainstalowane tylko w kilku stanach USA. Plan wprowadzenia do Europy i Australii nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony. Nadal pozostaje więc ważne pytanie: jeśli budynek ma produkować energię słoneczną, to po co mu kolejna warstwa dachówki?

Innowacja firmy SunRoof wypełni tę lukę. Grupą docelową zintegrowanego dachu solarnego są nie tylko ludzie, którzy szukają dachu premium – to rozwiązanie dla wszystkich zainteresowanych wyjątkowym designem.

Z technologicznego punktu widzenia dach solarny SunRoof składa się z trzech warstw. Pierwsza warstwa to system izolacji zapewniający 100% wodoszczelność. Warstwa środkowa to podkonstrukcja montażowa. Natomiast zewnętrzna warstwa zbudowana jest z modułów monokrystalicznych typu glass-glass, które przekształcają promienie słoneczne w energię elektryczną. Dach solarny SunRoof przejmuje funkcję dachówki i standardowego systemu fotowoltaicznego.

SunRoof tworzy cały ekosystem rozwiązań wspierających inteligentne zarządzanie energią – począwszy od dachu solarnego, przez aplikację do monitorowania i zarządzania prądem, po unikatowy na europejską skalę marketplace energetyczny, który umożliwi sprzedaż nadwyżek energii produkowanej przez dachy solarne.

SunRoof rozwija się w rekordowym tempie

SunRoof powstał w 2013 roku w Szwecji z misją stworzenia dachu solarnego w nowoczesnym designie, zintegrowanego z architekturą domu i zapewnienia wszystkim dostępu do zrównoważonej energii. Pierwsze lata jego działalności upłynęły głównie na opracowywaniu i testowaniu autorskiej technologii. SunRoof nabrał rozpędu w 2018 roku po tym, jak dołączył do niego Lech Kaniuk.

Lech Kaniuk już wcześniej z sukcesami budował takie marki jak Delivery Hero, PizzaPortal czy iTaxi, a także inwestował i zarządzał wieloma nagradzanymi spółkami.

Już rok po tym, jak doświadczony przedsiębiorca i inwestor dołączył do SunRoof, startup odnotował wzrost 500% r/r i to zanim jeszcze rozpoczął ekspansję zagraniczną. W październiku tego roku poinformował o pozyskaniu 2 mln euro finansowania od czołowych europejskich funduszy VC, które chce przeznaczyć m.in. na rozwój działalności na kolejnych rynkach. Planuje też pozyskać finansowanie serii A na przełomie Q1/Q2 2021 r., aby zapewnić tę wyjątkową technologię solarną w poszczególnych krajach.

Niemcy są pionierem we wdrażaniu rewolucji energetycznej. Zintegrowane rozwiązania to przyszłość ekologicznego budownictwa, dlatego wprowadzamy skandynawską technologię na niemiecki rynek. Łącząc innowacje i dobry design, chcemy aktywnie uczestniczyć w tworzeniu zrównoważonych miast przyszłości i przyspieszyć przejście na odnawialne źródła energii. Jestem przekonany, że mając na pokładzie Roberta Bruchnera, który będzie odpowiedzialny za działalność biznesową w Niemczech i który rozumie, jak ważny jest dla nas rozwój czystych technologii, wzmocnimy nasz udział w zielonej transformacji energetycznej – mówi Lech Kaniuk, CEO SunRoof.

Robert Bruchner posiada 13-letnie doświadczenie zdobyte w różnych firmach i na różnych stanowiskach w branży solarnej i magazynowej. Zanim nowy Country Manager SunRoof na Niemcy rozpoczął swoją pierwszą pracę w sektorze fotowoltaicznym w 2007 roku, zainstalował system solarny w domu swoich rodziców, aby zdobyć praktyczne doświadczenie. Przez ostatnie cztery lata był odpowiedzialny za wprowadzenie Tesla Powerwall 1&2 w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria) i zbudowanie zespołu sprzedaży Powerwall.

Cieszę się, że dzięki SunRoof mogę wprowadzić na niemiecki rynek produkt, który daje tak wiele korzyści. Zintegrowany dach solarny budujemy bez zbędnych dachówek i systemu do montażu instalacji fotowoltaicznych. Korzystamy z najwyższej klasy falowników, jak również optymalizatorów mocy. Możemy także wyposażyć nasz system w magazyny energii, pompy ciepła i ładowarki do samochodów elektrycznych. Każdy, kto otrzyma wycenę, będzie pozytywnie zaskoczony atrakcyjną ceną naszego rozwiązania – mówi Robert Bruchner, Country Manager Germany SunRoof.