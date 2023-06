22 marca to dzień, w którym ONZ ustanowiło Światowy Dzień Wody. Jego celem jest poruszenie tematu i zwiększenie świadomości ludzi na problem dostępu do czystej wody dla ludzi na świecie. Wodociągi Warszawskie (MPWiK) świętowały go wspólnie z mieszkańcami stolicy.

Promowanie zrównoważonego zarządzania wodą

Światowy Dzień Wody obchodzony jest corocznie 22 marca i ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na znaczenie wody oraz promowanie zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi. W tym dniu są organizowane liczne wydarzenia i inicjatywy mające na celu podkreślenie konieczności ochrony wód śródlądowych i mórz oraz dostępu do czystej wody pitnej dla wszystkich.

Z powodu jej deficytu cierpią miliardy ludzi. W tym roku podkreślano konieczność dokonania zmian w szybkim tempie. Powinny one zmienić także nasze podejście i sposób myślenia o wodzie.

„Przyspieszamy zmiany”

Jednym z podmiotów, które w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków odgrywają istotną rolę, są Wodociągi Warszawskie ((MPWiK). Wodociągi Warszawskie to przedsiębiorstwa komunalne odpowiedzialne za dostarczanie wody pitnej do mieszkańców miast oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Firma organizuje kampanie społeczne, które mają na celu edukację społeczeństwa na temat znaczenia oszczędzania wody oraz sposobów ochrony zasobów wodnych.

MPWiK i Światowy Dzień Wody 2023

W ramach obchodów Światowego Dnia Wody, Wodociągi Warszawskie (MPWiK) podejmuje różne działania mające na celu podniesienie świadomości społecznej na temat ochrony wód i oszczędzania wody. Zorganizowano m.in. grę miejską „Wyzwanie wodnego eksperta”, która miała na celu zwiększyć naszą ogólną świadomość na temat tego problemu.

Wodociągi Warszawskie (MPWiK) angażują się w działalność edukacyjną. Firma przekonuje, że rozsądne korzystanie z zasobów wody przynosi wiele korzyści. Uczestnicy mieli okazję poprzez zabawę dowiedzieć się, czy można pić kranówkę, co to jest ślad wodny różnych produktów, jakie nawyki warto w sobie wyrobić, jak ograniczać zużycie i obniżyć rachunki.

Wodociągi Warszawskie (MPWiK) dba też na bieżąco o rozwój – obiekty przedsiębiorstwa mają coraz więcej zieleni. Łąki pełne kwiatów powstały zarówno na terenie Stacji Uzdatniania Wody Filtry, jak także w Wieliszewie w Zakładzie Północnym. Wodociągi stawiają też na innowacje – inwestują m.in. w Odnawialne Źródła Energii i Gospodarkę Obiegu Zamkniętego. W planach jest rozbudowa i unowocześnianie sieci.

Więcej na temat tego dnia oraz działalności MPWiK przeczytasz tutaj: https://mpwik.com.pl/view/swiatowy-dzien-wody-2023-wplynmy-na-zmiane.