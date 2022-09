Szansa na udział w programie #StartUP Małopolska

Ruszył nabór do programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska. To już dziesiąta jego edycja. Program jest szansą dla młodych firm na rozwój i nawiązanie cennych kontaktów oraz źródło biznesowych inspiracji.

Najważniejszym celem programu jest nabycie przez przedsiębiorców znajdujących się na początku swojej drogi biznesowej wiedzy na temat efektywniejszego funkcjonowania ich firmy. Adresowany jest on do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego, działających na rynku nie dłużej niż 3 lata wg stanu na 1 kwietnia 2020 roku. Największe szanse na zakwalifikowanie się do programu mają startupy poruszające się w obszarach inteligentnych specjalizacji Małopolski, tj. technologie informacyjne, chemia, elektrotechnika, energia zrównoważona, nauki o życiu, produkcja metali oraz przemysły kreatywne i czasu wolnego.

Doceniony program akceleracyjny

Projekt #StartUP Małopolska został wyróżniony w tegorocznym konkursie dla samorządów, zorganizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. To znakomita rekomendacja i potwierdzenie, że program Województwa Małopolskiego świetnie wpisuje się w potrzeby młodych przedsiębiorców. Zadaniem #StartUP Małopolska jest podpowiadanie, doradzanie, znajdowanie rozwiązań, które pozwolą na oszlifowanie diamentu w postaci świetnego pomysłu.

Nabór do 2 października

Rozpoczynający się nabór potrwa do 2 października, a wszystkie zainteresowane udziałem w nim firmy powinny jedynie wypełnić formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie www.startup.malopolska.pl . Pod tym adresem znajdziemy również inne istotne informacje o programie. Udział w programie jest nieodpłatny, a całość projektu jest dofinansowana ze środków europejskich.

Na co można liczyć?

#StartUP Małopolska to program szkoleniowy i mentorski. Podczas warsztatów i zajęć z mentorami przedsiębiorcy otrzymują sporą dawkę specjalistycznej, opartej na doświadczeniu i praktyce wiedzy, umożliwiającej dalszy rozwój i podniesienie niezbędnych umiejętności. Chodzi o kompetencje w tych dziedzinach, które są kluczowe dla szybkiego i efektywnego rozwoju firmy oraz skalowania biznesu, takie jak marketing, sprzedaż czy prezentacja.

W niewielkich grupach dla efektywnego przekazu

Dla zapewnienia optymalnej efektywności w programie bierze udział niewielka grupa osób – do każdej edycji kwalifikowanych jest najwyżej 8 firm. Uczestniczą one najpierw w zajęciach warsztatowych, a następnie trafiają pod skrzydła mentorów z wybranej dziedziny. O dalszy pomyślny rozwój firmy dba również menadżer akceleracji, którego zadaniem jest pomoc w określeniu kierunku dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Dopełnieniem oferty programu jest zapewnienie bezpłatnego udziału w najbardziej znaczących wydarzeniach branżowych i start-upowych. To sami uczestnicy decydują, w jakim przedsięwzięciu uczestniczą. Do chętnie wybieranych przez przedsiębiorców wydarzeń należą m.in. InfoShare, I love marketing i inne przedsięwzięcia o podobnej randze i charakterze.

Rekomendacje

Najlepsze świadectwo korzyści, które czekają na uczestników #StartUP Małopolska wystawiają sami właściciele firm biorących udział w poprzednich edycjach programu. Zobaczmy co ma na ten temat do powiedzenia na przykład Damian Stachura z WOMAI, oferującego wyjątkowe centrum nauki i zmysłów.

O tym jak ważną rolę w rozwoju młodych firm odgrywają programy akceleracyjne opowiada również Dominika Walec, prezeska Fundacji #OMGKRK – organizacji, która od lat z powodzeniem wspiera krakowskie startupy.

***

Program akceleracyjny #StartUP Małopolska jest realizowany w ramach projektu „Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W dotychczasowych dziewięciu edycjach wzięły udział 64 małopolskie firmy.