Tar Heel Capital Pathfinder i KnowledgeHub inwestują w PerfectBot z giełdowej Grupy K2

PerfectBot, spółka z Grupy K2, pozyskała właśnie dwóch inwestorów i 2,52 mln zł na dalszy rozwój czatbota nowej generacji automatyzującego obsługę klientów e-commerce. Z narzędzia korzystają już takie marki jak Reserved, Sinsay czy 4F. Nowe finansowanie pozwoli spółce przyspieszyć międzynarodową ekspansję, m.in. do USA.

Fundusze Tar Heel Capital Pathfinder oraz KnowledgeHub Starter zainwestują w PerfectBot łącznie 2,52 mln zł.

– K2 oraz trzej założyciele PerfectBot – Łukasz Lewandowski, Mikołaj Machowczyk i Maciej Maliszewski – również wezmą udział w podwyższeniu kapitału. Całkowite zaangażowanie kapitałowe K2 w spółce już po podwyższeniu kapitału będzie opiewać na 3 mln zł. Jednocześnie PerfectBot wypływa właśnie na szersze wody, a nasi partnerzy biznesowi – nowi inwestorzy – będą wspierać zespół w osiąganiu kolejnych sukcesów. Cieszymy się z finalizacji transakcji, która kolejny raz pokazuje, jak skutecznie tworzymy wartość w Grupie K2 – podkreśla Paweł Wujec, Prezes Zarządu K2 Holding S.A.

PerfectBot to startup rozwijany do tej pory w ramach Grupy K2. Spółka oferuje inteligentne boty automatyzujące obsługę klienta w branży ecommerce w kategoriach fashion oraz beauty. Narzędzie zapewnia wysoką jakość doświadczenia klienta: rozumie pytania zadawane naturalnym językiem i odpowiada konkretnie, będąc w stanie zaadresować 250 różnych problemów rozmówców. Dzięki temu sklepy mogą szybko zautomatyzować powyżej 50% spraw w obsłudze klienta, przekierowując do konsultantów jedynie trudne rozmowy. Jest też łatwe we wdrożeniu – wystarczy, że sklep dostosuje wzorcowe odpowiedzi i wepnie PerfectBot w swoje narzędzie do obsługi klienta. Inne rozwiązania tego typu wymagają dużych nakładów na wytrenowanie konwersacyjnej sztucznej inteligencji albo pozwalają uruchamiać jedynie chatboty obsługujące podstawowe konwersacje, które nie potrafią realnie zastąpić człowieka w obsłudze klienta.

Z rozwiązania korzysta już kilkanaście e-sklepów, m.in. Reserved, Sinsay, House, Mohito, Cropp, 4F, IKEA, Wojas, Diverse, Tatuum, 8a, Ryłko i Displate. Liczba zautomatyzowanych konwersacji przeprowadzonych przez czatboty PerfectBot przekroczyła 7 milionów rozmów.

– Nie oferujemy kolejnej platformy do budowy botów. Nasze podejście jest inne: sklep online może wynająć gotową do użycia, konwersacyjną sztuczną inteligencję, wytrenowaną i zoptymalizowaną pod kątem wybranych branż eCommerce, a następnie w łatwy sposób dostosować ją do swojej działalności. Dzięki PerfectBot można w jeden dzień uruchomić realnie pomocnego chatbota, którego samodzielne wytrenowanie trwałoby latami i wymagało ogromnych nakładów. Wdrożenie jest szybkie i nieskomplikowane, bo PerfectBot zintegrowany jest z najpopularniejszymi narzędziami do komunikacji z klientami. Obecnie są to LiveChat oraz Genesys, w najbliższych miesiącach planujemy udostępnić kolejne integracje. – mówi Łukasz Lewandowski, współzałożyciel i prezes PerfectBot. – Cieszymy się, że dwóch tak doświadczonych inwestorów zdecydowało się wesprzeć nasze ambicje, aby naprawić chatboty, bo rynek tych rozwiązań oferuje wciąż bardzo niedojrzałe produkty.

Środki z inwestycji zostaną wykorzystane na uruchomienie chatbotów dostosowanych do kolejnych kategorii produktowych w branży ecommerce, integracje z kolejnymi narzędziami obsługi klienta oraz ekspansję na rynki anglojęzyczne, w pierwszej kolejności USA.

– PerfectBot stworzył atrakcyjny produkt, który wpisuje się w aktualne trendy rynkowe. Spółka ma potencjał do skalowania zarówno na rynku lokalnym, jak i globalnym, potwierdzony pierwszymi wdrożeniami zrealizowanymi u wymagających klientów, będących często liderami w swoich segmentach branżowych. Za dotychczasowymi sukcesami spółki stoi efektywny, dobrze dobrany zespół founderski. Te wszystkie elementy sprawiają, że wierzymy, że przy odpowiednim wsparciu finansowym i merytorycznym PerfectBot szybko wzmocni swoją pozycję lidera na rynku chatbotów konwersacyjnych – komentuje Kamil Moczulski, dyrektor inwestycyjny w Tar Heel Capital Pathfinder.

– Świetnie dobrany zespół, rosnący potencjał obszaru, na którym działa spółka oraz udany przykład venture buildingu w wykonaniu K2 Holding oraz founderów to główne aspekty przekonujące do inwestycji w PerfectBot. Jesteśmy przekonani, że nasza inwestycja to początek do zbudowania znaczącej przewagi produktu, aby w dalszej perspektywie móc myśleć o zbudowaniu globalnego biznesu – mówi Grzegorz Chyliński partner Knowledgehub Starter.