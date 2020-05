Testy na przeciwciała COVID-19 z certyfikatem CE IVD firmy Abbott dostępne już w Polsce

Nowy, wyprodukowany w Europie test pozwalający na potwierdzenie obecności przeciwciał będzie wykonywany na urządzeniach laboratoryjnych Abbott ARCHITECT® i1000SR, i2000SR oraz Alinity™ i

Dotąd firma dostarczyła do Polski 60 tysięcy testów, ale w każdej chwili jest w stanie przesłać kolejne jeśli Ministerstwo Zdrowia zgłosi takie zapotrzebowanie

Koncern dostarcza już test molekularny COVID-19 na urządzenia m2000™.

Test wykazuje swoistość i czułość na poziomie ponad 99% w próbkach pobranych 14 dni lub więcej po rozpoznaniu pierwszych objawów

Firma Abbott, udostępniła w Polsce swój test laboratoryjny na przeciwciała COVID-19. Test otrzymał oznaczenie CE zgodnie z dyrektywą IVD (98/79/WE) oraz zezwolenie na użycie w nagłych wypadkach od amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) na laboratoryjne badanie serologiczne krwi w celu wykrycia przeciwciała IgG. Badanie pozwala określić, czy dana osoba przeszła zakażenie koronawirusem (COVID-19).

Testy na obecność przeciwciał to kolejny ważny krok w celu sprawdzenia, czy dana osoba została w przeszłości zainfekowana. Pozwoli to na lepsze zrozumienie schematu działania wirusa, i co najważniejsze, pokaże jak długo przeciwciała pozostają w organizmie i czy w dalszej perspektywie zapewniają one odporność. Wiedza ta może pomóc w rozwoju terapii i szczepionek. Badanie to uzupełnia dotychczas dostępne w Polsce testy COVID-19 firmy Abbott, które są przeprowadzane na molekularnym urządzeniu m2000™.

„Skupiliśmy się na jak najszybszym wprowadzeniu na rynek testów, aby pomóc w zapobieganiu rozwoju pandemii COVID-19”, powiedział Marcin Morag, Customer Experience Director Abbott. „Jesteśmy dumni, że możemy dostarczać nasze testy na obecność przeciwciał, dzięki którym możemy sprawdzić, kto już przeszedł zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Z pewnością przyczyni się one do wzrostu zaufania społecznego, kiedy już wrócimy do naszego dawnego trybu życia sprzed epidemii.”

Więcej przebadanych dzięki testom na przeciwciała

Podczas gdy testy molekularne wykrywają, czy ktoś w danym momencie jest zakażony wirusem, testy na przeciwciała pozwalają sprawdzić, czy badana osoba przeszła już zakażenie.

Opracowany przez Abbott test IgG na przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 identyfikuje przeciwciało IgG – białko odpornościowe produkowane przez organizm w późnych stadiach infekcji, które może utrzymywać się do kilku miesięcy, a prawdopodobnie i lat już po powrocie osoby zakażonej do zdrowia. Test wykazuje swoistość i czułość na poziomie ponad 99% w próbkach pobranych 14 dni lub więcej po rozpoznaniu pierwszych objawów.

Test na obecność przeciwciał IgG firmy Abbott jest dostępny na urządzeniach ARCHITECT® i1000SR, i2000SR oraz na najnowszych urządzeniach laboratoryjnych Alinity™ i.* ARCHITECT, stosowany od dziesięcioleci, jest jednym z najczęściej używanych systemów laboratoryjnych na świecie. Ponad 170 z tych urządzeń jest wykorzystywanych w laboratoriach w całej Polsce. Mogą one wykonywać między 100-200 badań na godzinę.

Ostatnie badanie opublikowane przez Journal of Clinical Microbiology wykazało, że test na przeciwciała IgG SARS-CoV-2 firmy Abbott miał 99,9% swoistości i 100% czułości na wykrywanie przeciwciał IgG u pacjentów 17 dni lub więcej po wystąpieniu objawów.

Abbott w znaczący sposób rozwija swoją europejską produkcję w zakresie badań na obecność przeciwciał i wkrótce rozszerzy także zakres badań laboratoryjnych na obecność przeciwciał IgM.